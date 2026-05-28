Por qué hay tanta niebla en Santa Fe: la explicación meteorológica detrás del fenómeno

Una especialista detalló cómo la humedad, la alta presión y la inversión térmica generan bancos de niebla persistentes en la región.

La ciudad de Santa Fe y gran parte del Litoral continúan bajo la influencia de densos bancos de niebla y neblina , un fenómeno que desde hace varios días complica la circulación vehicular y reduce drásticamente la visibilidad en rutas y accesos urbanos.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta para Santa Fe, el norte y este de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Corrientes, Chaco y Entre Ríos , donde la visibilidad llegó a descender a menos de 100 metros.

clima niebla neblina José Busiemi

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La meteoróloga Vanessa Balchunas, consultada por La Capital, explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores atmosféricos que favorecen la permanencia de la humedad cerca del suelo.

“Estos últimos días Santa Fe y el Litoral son afectados por bancos de neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de manera prolongada. Eso provoca una reducción drástica de la visibilidad, eleva considerablemente la humedad y hace que la sensación térmica no logre repuntar”, indicó la especialista.

Por qué hay tanta niebla en Santa Fe

Según detalló Balchunas, uno de los principales factores es la presencia de aire muy húmedo en las capas bajas de la atmósfera, impulsado desde el noreste del país y el litoral Atlántico.

A esto se suma un sistema de alta presión atmosférica, que mantiene el cielo mayormente despejado y reduce la circulación del viento. “No hay movimiento vertical del aire y toda la humedad queda atrapada cerca del suelo”, explicó.

La especialista agregó que las noches largas y frías propias de esta época del año también favorecen la formación de la niebla. “El suelo pierde calor rápidamente durante la noche y eso provoca que el vapor de agua se condense y forme la neblina”, señaló.

Otro fenómeno clave es la llamada inversión térmica, una situación en la que una capa de aire más templada queda por encima del aire frío cercano a la superficie.

“Es como un domo atmosférico que impide que la humedad y las partículas se dispersen. Por eso la niebla persiste durante más horas de lo habitual e incluso puede extenderse hasta el mediodía o primeras horas de la tarde”, explicó.

clima niebla neblina José Busiemi

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Hasta cuándo seguirá la niebla

Balchunas anticipó que las condiciones actuales se mantendrán al menos hasta las últimas horas de este jueves y la madrugada del viernes, con jornadas similares a las registradas durante esta semana.

Además, remarcó que el río Paraná también influye en este fenómeno climático debido al aporte constante de humedad.

“Mientras predomine esta masa de aire estable y húmeda, sin precipitaciones, vamos a seguir teniendo varios días con nieblas y neblinas”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que el cambio de condiciones llegaría durante el fin de semana con el ingreso de un pulso de aire frío que permitirá “barrer” el sistema húmedo instalado sobre la región.

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