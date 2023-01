Entradera frustrada: lo agarraron a culatazos cuando llevaba su nene a casa de sus padres

La víctima relató el episodio que le tocó vivir al Móvil de UNO : "A las 6.30 venía a traer a mi hijo a la casa de mis padres para después irme a trabajar. Estaciono, bajo las mochilas del auto y cuando estoy acomodando todo para entrar a la cocina me sorprenden dos muchachos armados que bajo amenaza quieren ingresar. Automáticamente atiné a defenderme. Mi papá estaba durmiendo, lo mismo que mi hija de ocho años que se había quedado de los abuelos, mi mamá estaba a mi lado y mi hijo esperando en el auto y rememorando esa escena en mi cabeza, en ese momento sentí esa necesidad de sacarlos. Veía las dos armas y estaba esperando la bala".

violento intento robo 7 jefes 2.jpg UNO Santa Fe

"Mi mamá comenzó a gritar, se cayó al piso por la desesperación mientras yo no sabía qué pensar, si estaba o no bien, si se había descompensado producto de la situación. Fue ahí que comenzaron con los culatazos en la cabeza y en el brazo", continuó con su narración. Finalmente y después de algunos minutos los delincuentes decidieron irse del lugar, sin lograr su cometido. "Mas allá de la situación y el contexto uno piensa en su familia. En mi casa, en mis padres y mis hijos que estaban conmigo. En este barrio me crié y hay gente muy buena y linda pero las situaciones de inseguridad son constantes", se lamentó.

