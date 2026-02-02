Boleto Educativo 2026: estudiantes, docentes y asistentes escolares pueden usarlo desde hoy

El programa en la provincia funciona desde hoy en Santa Fe. También se habilitó el registro para acceder al Boleto Educativo Rural, trámite 100% digital

Desde las 0 de este lunes comenzó a funcionar el Boleto Educativo 2026 en toda la provincia de Santa Fe . Desde el pasado lunes, que comenzó la inscripción, ya se registraron 142.813 solicitudes entre estudiantes, docentes y asistentes escolares de distintos niveles.

Vale recordar que hoy podrán empezar a utilizarlo estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, docentes y asistentes escolares de todos los niveles. Por otro lado, las autoridades recordaron que hoy además se habilitó el registro para aquellos que necesiten acceder al Boleto Educativo Rural. El trámite se encuentra abierto, es 100% digital y se puede realizar tanto vía web como en la aplicación Mi Santa Fe.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó la alta demanda que tuvo en la primera semana de inscripción, y recordó: “Con el gobernador Maximiliano Pullaro tenemos la decisión de sostener esta herramienta para ampliar las posibilidades de acceso a la educación para miles de santafesinos, que en muchos casos es la diferencia entre poder estudiar y no hacerlo. En los últimos dos años, entre Boleto Educativo y Boleto Educativo Rural invertimos más de 122.000 millones de pesos para que todos los integrantes del sistema educativo, sean de zonas rurales o urbanas, puedan trabajar e ir a estudiar”.

En siete días que lleva abierta la inscripción ya hay 142.813 solicitudes

Según el registro provincial, en los siete días que lleva abierta la inscripción ya hay 142.813 solicitudes realizadas, de las cuales 115.492 corresponden a estudiantes, 21.621 a docentes y 5.700 a asistentes escolares. Por otro lado, entre 2024 y 2025, se destinaron más de $ 122.000 millones al Boleto Educativo y al Boleto Educativo Rural. Solo en 2025 fueron 72.400 millones.

El beneficio está activo para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, docentes y asistentes escolares de todos los niveles, mientras que desde el 3 de marzo, que inician las clases, se habilita para alumnos de nivel inicial y primario.

Puccini remarcó: “Estamos haciendo un esfuerzo con los recursos provinciales; esto equivale a lo que salió la remodelación de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, o el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe. Entendemos que hay que profundizar esta política porque no es coyuntural, esto puede ser la diferencia en el futuro de una persona. Pero también es un alivio en el bolsillo de los docentes y asistentes escolares, como contó Georgina, la docente que habló en el lanzamiento, que dijo que se ahorra 120.000 pesos por mes; es un ahorro importante”.

La inscripción al Boleto Educativo

La inscripción al Boleto Educativo 2026 está abierta desde el pasado lunes 26 de enero y continuará hasta el 31 de mayo. La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, recordó que quienes se hayan inscripto en 2025 deberán volver a realizar el trámite. La novedad de este año es que podrá hacerse desde la app Mi Santa Fe (Android e iOS), además del sitio web oficial: www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/solicitud, con ID Ciudadana.

En tanto destacó que la inscripción de Boleto Educativo Rural se podrá realizar a partir de hoy, completando el formulario disponible en: www.santafe.gov.ar/boletoeducativorural y esta destinado a alumnos, personal docente y asistente escolar de los establecimientos educativos del ámbito rural; alumnos de modalidad especial con necesidades particulares de traslado; y alumnos, docentes y asistentes escolares residentes en zonas rurales que estén escolarizados o que presten servicios en escuelas urbanas y no tengan transporte público de pasajeros que los traslade al establecimiento al que asisten (estos establecimientos urbanos deberán ser autorizados previamente por el Ministerio).

Por último, remarcó que desde www.santafe.gov.ar/boletoeducativo se pueden evacuar dudas; a través del chatbot de la provincia –+5493426200342– o vía mail en [email protected].