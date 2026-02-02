Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe tendrá otra semana ardiente con picos que rondarán los 40 °C

Qué depara el pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona según la Fich-UNL

2 de febrero 2026 · 08:00hs
José Busiemi/UNO Santa Fe

Las condiciones son inestables en la ciudad de Santa Fe. Hay un sistema de baja presión en la región central del país, que permite el ingreso de aire cálido y seco a la región. Debería mantenerse durante gran parte de la semana a la espera del arribo de un nuevo sistema relativamente frío que avanza por el sur del continente.

Este pronóstico se realiza en base a la siguiente información meteorológica de estación propia con imágenes de la Terminal del Radar CIM-Fich-UNL.

Debido a esto, durante los próximos días se espera un comportamiento general donde predominen las jornadas mayormente soleadas, con algún nubosidad por momentos y rangos térmicos de moderados a altos, no descartándose algunos chaparrones muy aislados y localizados. Por lo que se espera para lo que resta de la jornada en el área de influencia:

Cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas y gradual ascenso de las máximas. Vientos leves del sector oeste nordeste, rotando al nornordeste.

La ciudad de Santa Fe y su zona de influencia se preparan para una semana marcada por el rigor climático. Según el último informe emitido por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (Fich-UNL), la presencia de un centro de baja presión está favoreciendo el flujo constante de masas de aire cálido sobre el litoral. Si bien se prevén jornadas mayormente soleadas, la atmósfera se mantendrá inestable a la espera de un frente frío que avanza desde el sur continental. Este escenario configurará una escalada térmica que superará la barrera de los 40 °C desde el martes, llegando a un jueves crítico con temperaturas extremas.

Santa Fe bajo fuego: se espera una escalada térmica con picos de 44 °C para el jueves

La causa es un sistema de baja presión en el centro del país. Este sistema actúa como un "ventilador" que empuja aire cálido y seco directamente hacia nuestra región.

El martes el termómetro ya tocará los 40 °C.

El miércoles subirá a 41°C con aumento de nubosidad y una ligera inestabilidad hacia la noche (baja probabilidad de lluvias).

El jueves será el día crítico, con una máxima prevista de 44 °C.

Inestabilidad y alivio: aunque los días estarán mayormente soleados, las condiciones son inestables. Se espera el arribo de un frente frío desde el sur del continente hacia el final de la semana, lo que eventualmente cortará esta racha.

