Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Estudiantes y docentes deben hacer un trámite para que entre en vigencia el beneficio durante este nuevo ciclo lectivo. El paso a paso, en esta nota

26 de enero 2026 · 12:02hs
Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

José Busiemi

El gobierno de Santa Fe anunció que, desde este lunes 26 de enero, están abiertas las inscripciones para acceder al Boleto Educativo del ciclo lectivo 2026. El beneficio se podrá utilizar desde el 2 de febrero y se extenderá hasta el 23 de diciembre pero habrá que realizar primero un trámite online.

Cabe recordar que este trámite no solo deben hacerlo quienes vayan a acceder por primera vez al beneficio, sino que es también obligatorio para quienes hayan gozado del BEG en años anteriores, que deben reinscribirse de igual manera para mantenerlo vigente este año.

Qué es el Boleto Educativo

El Boleto Educativo es un programa de la provincia de Santa Fe destinado a usuarios del transporte público automotor urbano, suburbano e interurbano.

Su objetivo es garantizar el acceso al sistema educativo y eliminar el costo del transporte, entendido como una barrera para estudiantes, docentes y asistentes escolares. Así, quienes gozan de este beneficio tienen cubierto dos pasajes por día de lunes a viernes, para asistir a las instituciones educativas de forma gratuita.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa alcanza a:

-Estudiantes regulares de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

-Docentes y asistentes escolares de establecimientos educativos de la provincia.

-Docentes y asistentes escolares de jardines particulares santafesinos.

Cómo inscribirse o reinscribirse para acceder al Boleto Educativo o Medio Boleto

La inscripción a estos beneficios se realiza de manera 100% online, a través del sitio oficial del Boleto Educativo de la provincia. Para iniciar el trámite, los usuarios deben ingresar en la sección “Solicitá el Beneficio”.

Automáticamente, la página dirige a los usuarios al sistema ID Ciudadana. Quienes ya hayan gozado del beneficio deben acceder con sus cuentas personales. Quienes no hayan abierto su cuenta en este sistema, deberán hacerlo previamente para acceder al trámite y pueden hacerlo clickeando la opción “Crear cuenta”. También es posible recuperar la cuenta si el usuario olvidó su contraseña.

Una vez ingresado en el sistema, es preciso crear la solicitud completando algunos datos. Además de la información personal, los usuarios deberán adjuntar un certificado que de cuenta de su situación de alumno regular para que la Provincia corrobore la asistencia a un establecimiento educativo. Estos pasos estarán detallados en la página.

Ya aprobada la solicitud, el último paso es activar el beneficio. Para esto, el usuario debe dirigirse a cualquier terminal SUBE o utilizar un teléfono celular con sistema NFC para acreditarlo en la tarjeta SUBE.

Cabe recordar que, si bien se han habilitado múltiples métodos de pago para el boleto de colectivo, los beneficios como el Boleto Educativo solo se acreditan en la tarjeta SUBE por lo que es preciso contar con ella para que se aplique el descuento a la hora de subirse al transporte.

