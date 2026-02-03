Un contingente de 30 brigadistas de Santa Fe participa de la cooperación interjurisdiccional para contener los incendios forestales en la Patagonia, que ya arrasaron con unas 45.000 hectáreas. Las tareas incluyen combate directo, apertura de brechas y apoyo aéreo.

En el marco de las tareas de control y mitigación del fuego en la provincia de Chubut , brigadistas santafesinos llevan adelante un intenso operativo conjunto con fuerzas de distintas jurisdicciones.

El director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario , Carlos Dolce , brindó detalles del trabajo realizado durante los primeros tres días de intervención .

Según explicó el funcionario, el primer día el contingente santafesino se puso a disposición del Comando Operativo, que les asignó una zona lindera a la Ruta Nacional 71. “Trabajamos junto a Bomberos Voluntarios de Chubut en la preparación de una brecha para evitar que el fuego avanzara hacia un sector que no estaba quemado”, señaló.

incendios chubut Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y contención

Además, se realizó combate directo con motobombas de alta presión y trabajo manual, en lo que Dolce calificó como “el día más intenso en cuanto a fuego directo”.

Si bien se lograron controlar varios focos, un cambio en la dirección del viento y fuertes ráfagas hicieron que las llamas alcanzaran las copas de los árboles y se propagaran hacia otro sector. “Ante el riesgo inminente para los brigadistas, debimos replegarnos”, explicó.

Dolce remarcó que en este tipo de operativos se prioriza la salud y el bienestar del personal, y detalló que “trabajamos codo a codo con otras delegaciones desde las 6 hasta las 19, con los controles médicos correspondientes”.

Avances en el segundo y tercer día

Durante el segundo día de trabajo, los brigadistas santafesinos actuaron junto a personal de Córdoba y del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, enfocándose en la apertura de brechas para cortar un frente de incendio de gran magnitud que avanzaba hacia una zona de monte no afectada.

“Le dedicamos todo el día a esa tarea y fue una jornada exitosa, porque se logró cortar un frente de aproximadamente un kilómetro que iba a avanzar sobre un sector que no había sido perjudicado”, destacó Dolce.

incendios chubut 2 Brigadistas santafesinos combaten el fuego en Chubut: tres días de trabajo intenso, repliegue por riesgo y contención

Este martes, en el tercer día de intervención, el operativo continuó junto al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y la Brigada de Entre Ríos, con trabajo manual en nuevas brechas para contener el avance de las llamas. Además, se sumó la asistencia de un medio aéreo, clave para reforzar el combate del fuego.

Cooperación interjurisdiccional

El contingente está integrado por 30 brigadistas de la Provincia de Santa Fe, pertenecientes a Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) y personal de la Secretaría de Protección Civil. El equipo fue destinado a la localidad de Cholila, en el departamento Cushamen, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales.

La participación santafesina se enmarca en el esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud, luego de que la Provincia recibiera una solicitud formal de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.

Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la conformación y el envío de un contingente de brigadistas forestales certificados, que trabajará durante 12 días en la zona. Finalizado ese período, serán reemplazados por otra brigada que permanece en Santa Fe en estado de alerta.