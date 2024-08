Brindaron detalles del bono digital de Iapos y cómo piensa el gobierno ir en contra del plus médico

Iapos y el bono digital

Olivares sostuvo sobre el nuevo bono digital: "Esperamos que tenga su test fuera de operación y su ajuste. Por un tiempo y debido a las vicisitudes que puedan surgir por un tiempo van a convivir la orden de consulta digital con la orden convencional".

iapos telemedicina consulta médica app salud .jpg José Busiemi

A propósito de la consulta sobre si desde Provincia no se teme la fuga de prestadores por el no cobro del plus médico, Olivares expresó: "No estamos haciendo ninguna otra cuestión que no sea compensar al afiliado. Lo que estamos aclarando es que el Estado pone recursos públicos que se van a recuperar".

"Recién a la tercera denuncia se le va a hacer una advertencia al prestador, acá no estamos haciendo un proceso en donde queremos que los prestadores no sigan en Iapos. Estamos dando un doble mensaje que es que la orden de consulta digital le va a permitir que el atender a un afiliado de Iapos le implique un arancel mayor", remarcó.

"La principal práctica de la obra social, que tanto la consulta médica como todas las prácticas médicas que se desarrollan, hasta el día de hoy se hacían a través de un medio impreso denominado bono u orden de consulta, o la orden de internación, se implementa a través de un mecanismo digital directamente desde la app disponible. Con identificación de usuario, permite estar en contacto de forma directa sin ningún tipo de intermediación entre la obra social y el afiliado", continuó.

Devolución del plus médico

Olivares anunció que la obra social de la Provincia devolverá a los afiliados el monto de dinero que los médicos les cobren extra. "El Iapos va a ser la primera obra social que va a compensar a los afiliados que han sido víctima de cobro de plus, mediante una simple denuncia que se va a poner a partir de septiembre a disposición en la propia app que va a permitir, al estar logueado, identificar que fue el afiliado el que hizo la denuncia sin pedirle pruebas imposibles".

"El régimen actual implicaba que tuviese que agregar una factura o una conversación por chat, nos parece inapropiado y, al mismo tiempo, una prueba de cumplimiento imposible", remarcó. El ministro de Economía indicó que esto se permitirá a partir de la trazabilidad de los bonos digitales y se preservarán los datos del afiliado denunciante.

Mi Iapos

Nolasco Salazar, titular de Iapos, brindó detalles del funcionamiento de la aplicación de la obra social y cómo obtener los diferentes bonos que el afiliado necesita.

"Será a través de la app Mi Iapos que todos los afiliados disponen en sus móviles. Se ingresa a la app y el afiliado debe ir a Mis Bonos, en la parte de la compra el titular elige qué integrante del grupo familiar va a recibir la atención, elige esa orden de consulta o el bono que desea, luego continúa, verifica los coseguros, la orden de consulta y procede con la compra que se realiza a través de Plus Pagos, ingresando los datos y con tarjeta de débito. Paga y luego se muestra el código de la orden de consulta o el bono asistencial adquirido, ese código es el que debe informar al prestador en el momento de recibir la atención. Y ese código queda guardado en Mis Bonos para luego, los afiliados lo puedan tener como un historial de la prestación médica, no es una historia clínica, pero sí un ayuda memoria para todos los socios".