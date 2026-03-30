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Colón da vuelta la página y ya se enfoca en San Miguel con varios temas a seguir

Tras el triunfo en Paraná, Colón retomó los entrenamientos con buenas señales, aunque sigue de cerca la evolución de algunos jugadores claves

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 16:22hs
Colón da vuelta la página y ya se enfoca en San Miguel con varios temas a seguir

Prensa Colón

El alivio por la victoria ante Patronato ya quedó atrás. En Colón, el chip cambió rápido y el foco ahora está puesto en el duelo ante San Miguel del próximo sábado –por ahora, ya que estaría la chance de que se pase al domingo– por la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional.

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El plantel volvió a los entrenamientos este lunes por la tarde en el predio, en una semana que, en principio, asoma más tranquila en comparación con la anterior. El triunfo en Paraná no solo sirvió para recuperar confianza, sino también para encarar los próximos días con otro ánimo.

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De todas maneras, no todo pasa únicamente por lo futbolístico. El cuerpo técnico que encabeza Ezequiel Medrán sigue de cerca la situación física de algunos jugadores que terminaron con molestias. Son los casos de Leandro Allende, Ignacio Antonio e Ignacio Lago, aunque todo indica que se trataría principalmente del desgaste propio del partido y no de lesiones de gravedad.

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Allende, uno que pidi&oacute; el cambi&oacute; en Col&oacute;n ante Patronato por una molestia, pero que ser&iacute;a solo por el desgaste.

Allende, uno que pidió el cambió en Colón ante Patronato por una molestia, pero que sería solo por el desgaste.

En ese contexto, hay una noticia que suma tranquilidad: no hay suspendidos, lo que le permite al entrenador contar con prácticamente todo el plantel a disposición para armar el equipo. Uno de los puntos que generó sorpresa en la última presentación fue la ausencia de Facundo Castet, habitual titular. Sin embargo, según trascendió, su salida respondió exclusivamente a una decisión táctica y no otra cosa. Venía siendo resistido por sus malas actuaciones.

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¿Podrá volver Ibarra en Colón?

Por otro lado, habrá que seguir de cerca la evolución de Conrado Ibarra, quien será observado durante la semana para determinar si puede estar a disposición de cara al partido del fin de semana. Con un panorama mayormente positivo y la confianza renovada, Colón empieza a preparar un nuevo desafío. La intención está clara: sostener lo bueno que mostró en Paraná y seguir creciendo en un torneo que no da respiro.

Colón San Miguel Patronato
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