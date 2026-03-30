Cómo le fue a Unión con Sebastián Zunino como árbitro

Unión tendrá un juez con antecedentes repartidos, aunque viene de un triunfo reciente bajo su arbitraje. Los datos con Sebastián Zunino.

Unión ya tiene confirmado quién será el encargado de impartir justicia en su presentación en la Copa Argentina 2026. Se trata de Sebastián Zunino, quien fue designado para el duelo ante Agropecuario Argentino por los 32avos de final.

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El equipo arbitral estará conformado además por José Castelli y Joaquín Badano como asistentes, mientras que Gabriel Gutiérrez se desempeñará como cuarto árbitro.

Un historial equilibrado con Unión

Los antecedentes de Zunino dirigiendo al Tatengue muestran un balance absolutamente parejo. En total, arbitró a Unión en seis oportunidades, con dos victorias, dos empates y dos derrotas, lo que refleja una relación sin tendencias marcadas.

Sin embargo, dentro de esa paridad aparece un dato alentador: el último cruce fue con triunfo rojiblanco.

Instituto Unión Rafael Profini La última vez que Sebastián Zunino dirigió a Unión fue en la victoria de este año ante Instituto por 2-1. Prensa Unión

El antecedente más cercano se dio el 1 de marzo de 2026, cuando Unión venció 2-1 a Instituto de Córdoba en condición de visitante, en un partido disputado en Alta Córdoba.

Además, el primer encuentro del Tatengue bajo el arbitraje de Zunino también terminó en victoria: fue 1-0 frente a Arsenal de Sarandí en 2022, con gol de Mauro Luna Diale.

Empates y caídas en el registro

Dentro del historial también aparecen dos igualdades: una ante Instituto (1-1 en 2024) y otra frente a Belgrano de Córdoba en Santa Fe durante 2025.

En cuanto a las derrotas, ambas se dieron en 2024: ante Defensa y Justicia y frente a Racing Club, en partidos disputados como visitante.

Los antecedentes con Agropecuario

Por el lado de Agropecuario, Zunino lo dirigió en dos ocasiones. La primera fue el 24 de octubre de 2021, en la victoria 3-1 ante Almirante Brown en Carlos Casares.

La restante se registró el 16 de octubre de 2023, con empate 1-1 frente a Patronato en la ciudad de Paraná.

Un dato a tener en cuenta en la previa

Con números equilibrados pero con un antecedente inmediato favorable, la designación de Zunino aparece como un dato más en la previa de un partido donde Unión buscará imponer condiciones y avanzar de ronda.

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El historial no inclina la balanza, pero el presente inmediato deja una señal positiva para un Tatengue que intentará comenzar su camino en la Copa con el pie derecho.