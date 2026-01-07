Brutal agresión a una adolescente en San Cristóbal: la víctima se recupera y será evaluada por un cirujano estético

El director del Cullen, Bruno Moroni, confirmó que la paciente se encuentra en sala general, bajo tratamiento médico y con buen progreso clínico.

La Justicia y las fuerzas de seguridad avanzan en la investigación de un violento episodio ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal , donde una adolescente de 15 años fue atacada en plena vía pública y sufrió lesiones de gravedad . Por el hecho hay tres personas detenidas , aunque la familia de la víctima asegura que fueron cinco los agresores.

El caso generó una fuerte repercusión social y volvió a poner en el centro del debate la creciente violencia entre adolescentes y las dificultades para prevenir situaciones de extrema gravedad.

El estado de salud

El director del Hospital Cullen, Bruno Moroni, informó que la adolescente se encuentra cursando el "postoperatorio con una sutura de tres lesiones en el rostro". Actualmente permanece internada en sala general, bajo tratamiento médico con curaciones y antibióticos, y presenta una evolución favorable.

No obstante, debido a la profundidad de las heridas, deberá ser evaluada por un cirujano estético para el tratamiento definitivo de las secuelas.

Una agresión con antecedentes de hostigamiento

Según el estremecedor testimonio de su madre, Luciana Nardulli, el ataque no fue un hecho aislado sino el desenlace de meses de hostigamiento, amenazas y persecuciones.

El conflicto se habría iniciado cuando la adolescente se distanció de una excompañera de escuela por cuestiones vinculadas al consumo de drogas. A partir de allí, comenzó un proceso de bullying constante, que se profundizó con acoso a través de redes sociales, donde —según denunció— los agresores se jactaban de golpear a otros jóvenes y difundir los videos como “trofeos”.

La situación llegó a tal punto que la adolescente debió abandonar la escuela.

“Hablé con todos el día anterior, con los padres, pero nadie hizo nada”, expresó la madre, quien además aseguró que otras jóvenes del barrio se fueron de la ciudad por temor a sufrir agresiones similares.

El ataque en la calle

El hecho ocurrió el 1° de enero, cerca de las 21, cuando la joven salió de su casa rumbo a un quiosco ubicado a una cuadra y media. En el trayecto fue interceptada por dos varones y tres mujeres, algunos armados con cuchillos.

“La intención principal era cortarle el cuello. La querían matar”, sostuvo Nardulli.

La joven logró ingresar al comercio pidiendo ayuda, pero —según la familia— el comerciante se negó a intervenir y cerró la ventana, dejándola frente a sus agresores.

El ataque fue inmediato y extremadamente violento: uno la golpeaba desde atrás, dos la sostenían y los otros intentaban apuñalarla reiteradamente en la zona del cuello.

La situación se detuvo gracias a la intervención de un automovilista, quien sufrió cortes en la mano al defenderla y, según el testimonio, le salvó la vida.

Investigación y reclamo social

Tras la agresión, vecinos auxiliaron a la adolescente y la trasladaron de urgencia al hospital local, luego al Hospital Jaime Ferré de Rafaela y finalmente al Hospital Cullen.

En el plano judicial, se encuentra detenido un agresor mayor de 18 años y dos adolescentes de 16, mientras que otros dos menores de 15 permanecen en libertad. La causa fue caratulada como intento de homicidio. La madre denunció además haber recibido amenazas por parte de familiares de los agresores y cuestionó la falta de respuestas oficiales.

El viernes por la noche, vecinos de San Cristóbal realizaron una movilización para exigir justicia y medidas concretas frente al avance de la violencia juvenil. “Si no se actúa, van a terminar matando a alguien”, advirtió Nardulli. “Si no aparecía la persona que la salvó, hoy mi hija estaría muerta”, concluyó.