Las obras para los Juegos Sudamericanos avanzan a buen ritmo: el estadio multipropósito de Santa Fe ya tiene el 70% de ejecución

El subsecretario de Arquitectura de la provincia de Santa Fe, Lucas Condal, detalló el estado de los trabajos en Santa Fe, Rafaela y Recreo, y confirmó que todos los escenarios deportivos deberán estar liberados en agosto para recibir a los delegados técnicos internacionales.

A poco más de cuatro meses del inicio de los Juegos Sudamericanos —ODESUR— , previstos para el 12 de septiembre próximo en la provincia de Santa Fe, las obras avanzan a buen ritmo en todas las sedes. Así lo confirmó el subsecretario de Arquitectura de la Provincia, Lucas Condal , en declaraciones al programa Mañana UNO en las que repasó el estado de los trabajos en Santa Fe, Rafaela y Recreo .

"Nuestro objetivo es estar terminando durante el mes de julio todas las obras, para que en agosto ya tengamos ese espacio liberado", señaló Condal , quien precisó que tras la finalización de la obra civil ingresará toda la logística técnico-deportiva : delegados internacionales, branding, comunicación y organización del evento.

estadios juegos odesur La empresa está presente en diversas obras vinculadas a los Juegos Sudamericanos. gentileza

El estadio multipropósito de Santa Fe, al 71%

El escenario central de la ciudad capital es el estadio multipropósito, cuya construcción registra actualmente "un avance del 71% al 72%". El recinto contará con un aforo de 3.400 personas distribuidas en tres tribunas generales —orientadas hacia las caras sur, este y norte— con butacas plásticas, más un bloque funcional que concentra vestuarios para deportistas, sala de árbitros, consultorio médico, sala de doping, depósito de material deportivo y una platea baja.

Sobre ese nivel se proyectan dos pisos adicionales: uno destinado a palcos y otro que albergará las cabinas de transmisión y de prensa. Además, los espacios bajo tribuna habilitarán seis o siete recintos para uso simultáneo, aptos para prácticas deportivas, trabajo con infancias, áreas de calentamiento y gimnasio.

"La importancia de estas obras excede el objetivo de los juegos. Lo que pase después, el legado, la vida que se le pueda dar a estos escenarios en términos de eventos, formación de atletas y educación, es mucho más importante", subrayó Condal.

Durante los juegos, el estadio será sede de las competencias de handball femenino y masculino. En el mes de agosto, además, se prevé la realización de un test event: un partido preliminar de la Selección Nacional de Handball, que funcionará como prueba general del escenario.

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La pista de atletismo: renovación integral tras 40 años

En paralelo, avanza la renovación total de la pista de atletismo de la ciudad de Santa Fe, una instalación que data de más de 40 años y que fue construida originalmente para los Juegos del Club del Sur de 1982. La intervención es de carácter integral y también contempla un evento de prueba en agosto —de categoría juvenil o sudamericana— antes del inicio oficial de las competencias.

El boulevard Taca: un nuevo nodo deportivo urbano

Otra de las obras destacadas es la intervención sobre el ingreso por calle Raúl Taca, que transformará la fisonomía del sector sur de la ciudad donde convergen el estadio multipropósito, el CAR, la Asociación Santafesina de Hockey, el Instituto de Educación Física y dos clubes de rugby de la zona.

El primer tramo —desde la Avenida Constitución Nacional hasta la rotonda de acceso al CAR— ya exhibe su fisonomía definitiva como un paseo urbano de tipo boulevard, con cantero central arbolado, bicisendas e iluminación peatonal. El tramo siguiente, hasta calle Colón, tendrá doble mano de circulación, con perfilado del canal Taca —que en ese sector permanece a cielo abierto— y mejoras de infraestructura complementarias.

Rafaela: velódromo, BMX, skate, pádel y boxeo

En la ciudad de Rafaela, el velódromo es la obra más compleja del conjunto. Se trata de un gran hangar de aproximadamente 140 por 70 metros libre de columnas, que albergará una pista de madera de fabricación internacional: la superficie es de origen finlandés, las barandas provienen de Estados Unidos y la tornillería y accesorios son de procedencia china. La obra civil registra cerca del 80% de avance y, desde el 11 de mayo, un equipo de 24 carpinteros —12 oficiales y 12 ayudantes— inició el montaje de la pista, un trabajo que demandará aproximadamente 11 semanas e involucrará también a profesionales extranjeros.

El mismo predio de Rafaela concentrará además un nodo deportivo que incluye pistas de BMX Race —disciplina de velocidad con montículos—, BMX Freestyle —donde Argentina cuenta con el medallista "Maligno" Torres—, y dos pistas de skate: una de street para competencia oficial y una de bowl recreativa. Ese conjunto forma parte del futuro Parque Metropolitano de Rafaela, detrás del predio de la UNRAF.

Por su parte, el estadio techado de Rafaela —de características similares al de Santa Fe— albergará pádel durante la primera semana de competencias y boxeo durante la segunda, con un avance de obra también cercano al 70%.

Recreo: el Centro de Tiro al 90%

El centro de tiro de Recreo, emplazado en un predio nacional cedido en usufructo a la provincia, es la obra con mayor porcentaje de ejecución: registra cerca del 90% de avance. Se complementa con trabajos sobre las calles de acceso, que incluyen iluminación, cordón cuneta y otros mejorados de infraestructura urbana.

La Villa Sudamericana y la Laguna Setúbal

En el norte de la ciudad de Santa Fe avanza la Villa Sudamericana, un complejo de 364 viviendas en dúplex —con planta baja, baño y dos dormitorios en planta alta— que durante los juegos alojará hasta cuatro atletas por unidad. Varios módulos ya cuentan con unidades prácticamente terminadas y amobladas. Luego de los juegos, las viviendas serán adjudicadas a través de los mecanismos habituales de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

En la Laguna Setúbal, entorno al Puente Colgante, se montarán estructuras temporales para las competencias de vela, canotaje, remo, aguas abiertas y triatlón, sin obras permanentes.

La semana pasada, una misión de jefes de delegación de los países participantes —unas 50 personas— recorrió las obras en Santa Fe y Rafaela y se mostró "sorprendida por el avance logrado en tan poco tiempo", según consignó Condal, quien recordó que todas estas obras comenzaron hace apenas un año.

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