Unión lanza una promoción exclusiva para socios plenos y cierra el año con beneficios concreto

Unión presentó una promoción especial para socios plenos en la Tienda Unión: podrán bonificar el valor de la cuota mensual con sus compras hasta el 10 de enero.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 12:05hs
Los hinchas de Unión que no puedan ir a la cancha podrán observar el partido liberado contra Barracas Central.

Unión despide el 2025 con una acción pensada para premiar a sus socios plenos. Desde este 26 de diciembre y hasta el 10 de enero, el club activó una promoción exclusiva en la Tienda Unión, que permite bonificar el valor de la cuota mensual en el monto total de la compra.

Unión y una promoción exclusiva para socios plenos

Bajo el lema “Ser socio está bien”, Unión puso en marcha una campaña destinada a reconocer el acompañamiento permanente de sus socios plenos, quienes podrán acceder a un beneficio directo y tangible en el cierre del año y el inicio del próximo.

Durante el período promocional, cada socio pleno que compre en la Tienda Unión podrá descontar el valor de su cuota mensual del total de la compra, combinando así el acceso a productos oficiales con el cumplimiento de su obligación societaria.

Cómo funciona el beneficio en la Tienda Unión

La promoción rige exclusivamente en la tienda física del club y alcanza a productos seleccionados, por lo que se recomienda consultar condiciones al momento de la compra. Además, el beneficio no es acumulable con otras promociones vigentes, manteniendo un esquema claro y ordenado.

Desde la institución remarcaron que se trata de una iniciativa orientada a fortalecer el vínculo con los socios, premiar la fidelidad y generar un incentivo concreto para seguir acompañando al club también fuera de la cancha.

Un reconocimiento al compromiso del socio

Con esta acción, Unión busca cerrar el año reforzando su identidad social, poniendo en valor el rol del socio pleno como pilar fundamental del club. Un beneficio simple, directo y pensado para que el hincha arranque el nuevo año con ventajas reales y sentido de pertenencia.

