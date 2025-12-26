Uno Santa Fe | Unión | Unión

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante avanza por Kevin Zenón y el movimiento repercute en Santa Fe: Unión conserva el 20% del pase y Boca exige no menos de 10 millones.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 12:22hs
Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Prensa Boca

El interés del Levante por Kevin Zenón reactivó el mercado y volvió a poner a Unión en estado de alerta. El club español analiza una oferta por el zurdo, mientras Boca, dueño de la ficha, fija un piso millonario y mantiene tensiones por el reparto económico.

Levante reactiva la operación por Kevin Zenón

Desde España aseguran que el Levante ya trabaja sobre una propuesta concreta para quedarse con el mediocampista. El nombre de Zenón vuelve a aparecer en el radar europeo y el escenario promete movimientos, en una negociación que podría escalar rápidamente si se formaliza el interés.

En Boca la postura es conocida y no admite demasiados matices: no negociará por menos de 10.000.000 de dólares, más allá de que la cláusula de salida esté fijada en 15 millones. El problema no pasa solo por el monto total, sino por cómo se distribuye.

LEER MÁS: Unión lanza una promoción exclusiva para socios plenos y cierra el año con beneficios concreto

El porcentaje que mantiene a Unión expectante

El eje del conflicto vuelve a ser el mismo. Unión conserva el 20% de los derechos económicos de Zenón, una porción que el club santafesino considera innegociable. Históricamente, Boca se mostró reacio a compartir ese porcentaje, lo que ya frustró o complicó gestiones anteriores.

Incluso, en negociaciones pasadas, el Tate llegó a evaluar ceder parte de ese 20% para facilitar una transferencia y transformarse en socio del comprador. La respuesta fue negativa y dejó una marca clara en Santa Fe.

Unión se planta ante una eventual venta internacional

Hoy, la postura rojiblanca es más firme. Desde la dirigencia dejaron en claro que no resignarán un derecho que consideran legítimo, especialmente si se trata de una venta al exterior, donde el ingreso económico puede ser determinante.

LEER MÁS: Antes de la Asamblea en Unión, Desvaux criticó la gestión de Spahn

Italia también observa el escenario

Para sumar presión al contexto, desde Europa surgió otro actor: Bologna también habría consultado condiciones por Zenón. Ese interés paralelo podría generar competencia entre clubes, un factor que Unión sigue con atención, sabiendo que cualquier avance debe incluirlo en la ecuación.

Por ahora, el interés del Levante es el disparador. El mercado se mueve, Zenón vuelve a escena y Unión no quiere quedar al margen de una operación que puede ser clave.

Unión Kevin Zenón Levante Boca España
Noticias relacionadas
union dira presente en la serie rio de la plata 2026: ¿que otros equipos participaran?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

riestra le ganaria la pulseada a union por el volante nicolas watson

Riestra le ganaría la pulseada a Unión por el volante Nicolás Watson

kevin zenon, europa y una chance clave: union mira a la premier y suena con alivio economico

Kevin Zenón, Europa y una chance clave: Unión mira a la Premier y sueña con alivio económico

madelon sobre el posible regreso de malcorra a union: es un jugador maravilloso pero esta grande

Madelón sobre el posible regreso de Malcorra a Unión: "Es un jugador maravilloso pero está grande"

Lo último

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Último Momento
Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Unión lanza una promoción exclusiva

Unión lanza una promoción exclusiva

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Ovación
Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y firma contrato

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Colón empieza a ordenar la casa: alivio económico y señales de estabilidad para lo que viene

Unión lanza una promoción exclusiva

Unión lanza una promoción exclusiva

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"