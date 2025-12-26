Levante va por Kevin Zenón y en Unión se encienden las alertas por el 20% del pase

Levante avanza por Kevin Zenón y el movimiento repercute en Santa Fe: Unión conserva el 20% del pase y Boca exige no menos de 10 millones.

El interés del Levante por Kevin Zenón reactivó el mercado y volvió a poner a Unión en estado de alerta. El club español analiza una oferta por el zurdo, mientras Boca , dueño de la ficha, fija un piso millonario y mantiene tensiones por el reparto económico.

Desde España aseguran que el Levante ya trabaja sobre una propuesta concreta para quedarse con el mediocampista. El nombre de Zenón vuelve a aparecer en el radar europeo y el escenario promete movimientos, en una negociación que podría escalar rápidamente si se formaliza el interés.

En Boca la postura es conocida y no admite demasiados matices: no negociará por menos de 10.000.000 de dólares, más allá de que la cláusula de salida esté fijada en 15 millones. El problema no pasa solo por el monto total, sino por cómo se distribuye.

El porcentaje que mantiene a Unión expectante

El eje del conflicto vuelve a ser el mismo. Unión conserva el 20% de los derechos económicos de Zenón, una porción que el club santafesino considera innegociable. Históricamente, Boca se mostró reacio a compartir ese porcentaje, lo que ya frustró o complicó gestiones anteriores.

Incluso, en negociaciones pasadas, el Tate llegó a evaluar ceder parte de ese 20% para facilitar una transferencia y transformarse en socio del comprador. La respuesta fue negativa y dejó una marca clara en Santa Fe.

Unión se planta ante una eventual venta internacional

Hoy, la postura rojiblanca es más firme. Desde la dirigencia dejaron en claro que no resignarán un derecho que consideran legítimo, especialmente si se trata de una venta al exterior, donde el ingreso económico puede ser determinante.

Italia también observa el escenario

Para sumar presión al contexto, desde Europa surgió otro actor: Bologna también habría consultado condiciones por Zenón. Ese interés paralelo podría generar competencia entre clubes, un factor que Unión sigue con atención, sabiendo que cualquier avance debe incluirlo en la ecuación.

Por ahora, el interés del Levante es el disparador. El mercado se mueve, Zenón vuelve a escena y Unión no quiere quedar al margen de una operación que puede ser clave.