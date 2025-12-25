Unión dirá presente en la Serie Río de La Plata 2026: ¿qué otros equipos participarán?

En las últimas horas se conoció la lista de equipos confirmados para la Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay, entre ellos Unión

La Serie Río de La Plata 2026 en Uruguay empieza a tomar forma y ya cuenta con varios protagonistas confirmados, entre ellos Unión , que será parte por tercer año consecutivo. Una propuesta interesante, no solo en lo deportivo sino también en lo económico, por tener todos los gastos cubiertos.

Si bien la intención de participar estaba desde hace tiempo, distintas situaciones pusieron en duda la participación. Sin embargo, en los últimos días la organización terminó de avanzar y el panorama se aclaró, permitiendo que los clubes comiencen a ajustar su planificación de verano.

En el caso del Tate, además de confirmar su lugar, ya se resolvió un aspecto clave de la logística: el plantel se entrenará en el predio de Diego Forlán durante su estadía en Montevideo, entre el 11 y el 17 de enero. En ese lapso, disputará dos amistosos como parte de su preparación para la temporada 2026.

Junto a Unión, los otros equipos ya confirmados

Aunque todavía restan definiciones, la nómina de equipos confirmados le da un fuerte respaldo al torneo. Junto a Unión dirán presente Peñarol, Atlético Tucumán, Independiente, San Lorenzo, Huracán y River Plate por Argentina; Olimpia y Cerro Porteño desde Paraguay; Colo Colo y Deportes Concepción de Chile; y Alianza Lima de Perú.

Con rivales de peso y un marco internacional, la Serie Río de La Plata vuelve a posicionarse como una prueba exigente y atractiva para los clubes de la región. Para Unión, será una oportunidad clave de sumar rodaje, ajustar piezas y medirse ante equipos de distintos países antes del inicio oficial de la competencia.