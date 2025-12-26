Más de la mitad de los comercios santafesinos vendió mejor de lo esperado en Navidad

Según el relevamiento del Centro Comercial de Santa Fe, el 55,6% de los negocios superó sus propias proyecciones de ventas, mientras que el 44,4% alcanzó exactamente los niveles que había previsto para la campaña navideña.

El balance comercial de Navidad 2025 dejó un resultado mayormente positivo para los comercios de la ciudad de Santa Fe, según el relevamiento difundido por el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales (DIES) del Centro Comercial de Santa Fe.

En términos reales, el 29,5% de los comerciantes incrementó sus ventas en comparación con la Navidad 2024, mientras que el 46,1% mantuvo niveles similares y el 24,4% registró una disminución . Los datos reflejan un escenario de recuperación parcial del consumo, con una mayoría de comercios logrando sostener o mejorar su desempeño.

En relación con las expectativas previas, el resultado fue aún más favorable: el 55,6% de los comercios vendió mejor de lo esperado, y el 44,4% alcanzó exactamente lo que proyectaba, sin casos que señalaran desempeños por debajo de lo previsto.

El consumo estuvo fuertemente motorizado por el uso de contado y billeteras virtuales, que concentraron el 60,4% de las operaciones El consumo estuvo fuertemente motorizado por el uso de contado y billeteras virtuales, que concentraron el 60,4% de las operaciones

peatonal venta consumo navidad.jpg Jose Busiemi

Gasto

Uno de los indicadores más relevantes fue el crecimiento del ticket promedio, que pasó de $33.500 en 2024 a $45.000 en 2025, lo que representa una suba del 34,3% interanual, por encima del IPC anual del 31,4%, lo que sugiere una mejora real en el nivel de gasto de los consumidores.

En cuanto a las estrategias comerciales, el 89,9% de los negocios aplicó algún tipo de promoción: el 56,2% recurrió a tarjetas de crédito, el 33,7% a descuentos por pago contado, y solo el 10,1% no implementó acciones promocionales.

Respecto de las formas de pago, el consumo estuvo fuertemente motorizado por el uso de contado y billeteras virtuales, que concentraron el 60,4% de las operaciones. Las tarjetas de crédito en cuotas representaron el 28,2%, mientras que las tarjetas en un solo pago explicaron el 11,4% restante.