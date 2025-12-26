Christian Bernardi se despidió de Colón con palabras de agradecimiento

A través de sus redes sociales, Christian Bernardi se despidió de Colón. El volante llegó al club en 2016 y se consagró campeón en 2021

Este viernes, Christian Bernardi le puso punto final a su etapa como futbolista de Colón. Y a través de sus redes sociales, se despidió del club y de los hinchas.

El mediocampista tenía contrato con el Sabalero hasta el 31 de diciembre, pero tanto Diego Colotto como Ezequiel Medrán le avisaron que no era prioridad para la próxima temporada y por ello, su vínculo no sería renovado.

La despedida de Bernardi

Fueron casi 10 años donde vivimos muchas cosas: momentos inolvidables y eternos, la gloria misma y también etapas difíciles como estas últimas. Así es el fútbol, a veces un poco más arriba, otras un poco más abajo, pero siempre con la tranquilidad de haber dejado todo, con el mayor respeto y compromiso por este club.

Gracias a cada compañero con el que compartí este camino. A los profesionales y a todas las personas que trabajan y trabajaron por Colón, muchas veces en silencio, dando siempre lo mejor.

Gracias de corazón a la gente, al hincha de Colón, que estuvo siempre, en las buenas y en las malas. Gracias infinitas a mi familia por el apoyo incondicional durante todo este tiempo. Nos esperan nuevos desafíos. Gracias Colón, gracias familia sabalera.

Hasta pronto.