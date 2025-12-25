Alerta en el sector ferretero santafesino: las ventas caen y el aguinaldo ya no dinamiza el consumo

La Cámara de Ferreteros advirtió que, por tercera vez consecutiva, el sueldo anual complementario no tuvo impacto en el rubro. Denuncian la competencia de plataformas chinas y piden medidas urgentes para sostener 300.000 puestos de trabajo.

Mientras otros sectores celebran el movimiento de fin de año, la Cámara de Ferreteros y Afines encendió las alarmas tras registrar una caída real de la facturación del 10% en el último año. El dato más preocupante para la entidad es la ruptura de un ciclo histórico: el aguinaldo dejo de ser un motor de ventas para el sector ferretero .

Según explicaron a través de un comunicado oficial, el fenómeno se repite por tercera vez consecutiva (diciembre 2024, junio 2025 y el actual diciembre), confirmando que los consumidores están priorizando otros gastos básicos por sobre las mejoras en el hogar o la renovación de herramientas.

El impacto en el mostrador: reparaciones sí, inversión no

En diálogo con Sol Play, el referente de la Cámara, Sergio Angiulli, describió un escenario de subsistencia. La crisis no afecta por igual a todos los productos, sino que se ensaña con los bienes de capital:

“La gente a lo mejor un pequeño arreglo lo hace porque es necesario. Pero olvidate de que vayan a comprar una máquina”, detalló Angiulli.

Esta parálisis en la venta de artículos de mayor valor golpea directamente la cadena de pagos, dificultando el cumplimiento con proveedores y el sostenimiento de la estructura impositiva de los comercios.

Los tres frentes de conflicto

La Cámara identificó los factores que están asfixiando la actividad y que ponen en riesgo parte de los 300.000 puestos de trabajo (directos e indirectos) que genera el sector:

Competencia externa: Angiulli apuntó contra el auge de las importaciones directas: “La gente está comprando directamente a través de las plataformas chinas”, señaló, marcando una desventaja competitiva frente al comercio local.

Falta de financiación: el sector reclama herramientas de crédito. Hoy, la ausencia de cuotas sin interés o con tasas mínimas impide la compra de maquinaria. “Si hubiera tres cuotas, aunque sea con un interés mínimo, el panorama cambia”, aseguró el dirigente.

Presión impositiva: existe un fuerte malestar respecto a la carga fiscal. Desde la entidad lamentaron que la baja de impuestos anunciada por el Gobierno Nacional no se perciba en el mostrador y cuestionaron la vigencia de Ingresos Brutos a nivel provincial.

Un llamado a las autoridades

La crisis de la cadena de valor ferretera, que abarca desde la industria y la distribución hasta el servicio técnico y transporte, aguarda una respuesta oficial. El pedido es claro: facilidades financieras y reducción de impuestos para evitar que la caída de la actividad se traslade definitivamente al mercado laboral.