Caña con ruda para brindar y espantar los males del invierno: "Un brebaje mágico con una auténtica tradición "

Jesús "El Flaco" Orlando Valetti nos recibe con cordialidad, mucho cariño y, obviamente, con las copas llenas de caña con ruda para, según la creencia popular, “espantar los males del invierno” y preparar el cuerpo “a los ardores del verano”. En definitiva, el que lea esta nota quedará oficialmente “curao”.

"E l1 de agosto es todo en materia de recuerdos para mi. Mi viejo, en la década del 30 empezó a generar la tradición de la caña con ruda y el compartir de la gente", explicó Jesús Valetti y continuó agregando, a modo de certificación de sus anteriores dichos: "Esto para el pueblo es tradición pura; es un brebaje mágico que, supuestamente, te prepara para afrontar todo lo malo del año".

Ubicado en avenida General Paz al 12.000, en el Paraje Chaco Chico, popularmente conocido como El Chaquito, en jurisdicción de Monte Vera, Orlando Jesús Valetti y su familia reciben a diario a cientos de personas con su calurosa cordialidad. Y si bien el Almacén Verona abre sus puertas de lunes a sábados, este martes la jornada será "especial" y "extendida" a raíz de la cantidad de gente que acude al lugar a brindar, empinar su copa y llevarse una petaca o botella de caña para compartir con amigos y familiares.

Miles de litros de caña con ruda especialmente preparados por la familia Valetti, aguardarán en damajuanas a cientos de personas para brindar, compartir y celebrar "las buenas energías" y "alejar los maleficios y pestes del invierno".

De generación en generación

"Esto empieza con mi abuelo italiano y su tradición de hacer vinos caseros. Pero su llegada a Santa Fe y la falta de uvas, lo obligó a optar por la elaboración de otra bebida. Así nació la preparación de distintas cañas para compartir todos los domingos entre la comunidad de paisanos que vivía acá en la zona de Monte Vera", recordó Orlando Valetti y continuó narrando: "El 28 de diciembre de 1938, mi abuelo abre las puertas del Almacén Verona. Su nombre es en memoria de la ciudad donde nacieron en Italia, en el norte de la bota europea. Luego, la tradición cayó en manos de mi padre, Paulino, en el año 1948, que le empezó a agregar la ruda macho a las cañas debido a la gran cantidad de esas plantas aromáticas que existían en la zona".

A ocho años de la muerte de don Paulino, hacedor de la caña con ruda más antigua de la región, la tradición de la elaboración pasó a manos de Orlando Jesús que, en memoria de su padre, la comenzó a envasar y comercializar bajo su nombre.

"El almacén forma parte de mi ser. No me imagino otra vida u otra rutina sin pasar mis horas y minutos acá adentro. Por eso, invito a todos a pasar, levantar un vaso de caña con ruda y brindar por la Pachamama", finalizó Orlando Valetti.

Un solo culto, una receta y muchas formas de tomarla

El ritual de la caña con ruda está marcado por algunos ítems que se deben cumplir. Se destaca que es ideal ingerir esta bebida por la mañana y en ayunas; los números de tragos deben ser impares; y es mejor beberla con amigos o en familia. La clave es que quien no siga estos pasos mañana no tendrá que lamentarse porque otro punto establece que una persona que ya se ha "curao" -es decir que tomó su medida a la mañana y en ayunas- puede convidar a quienes no lo hayan realizado, sin necesidad incluso de haber ayunado, y tiene tiempo para cumplir la meta hasta el 15 de agosto.

Hay diferentes formas de preparar la caña. La diferencia tiene que ver con la forma de preparación, el tiempo de maceración y el contenido donde se prepara. Las recetas más populares son la denominada guaraní y la andina, siendo que la primera tiene mayor presencia de ruda y la segunda lleva otros elementos que derivan en un dulzor más preponderante.

En cuanto a la forma de tomarla hay que mencionar que preferentemente se sugiere hacerlo en ayunas y según la tradición entre uno y siete tragos (de una sola vez), siendo recomendable tomarla con amigos y en ronda. Además, como es la fiesta de la Pachamama mucho invitan a convidar parte del líquido preparado a la tierra (basta con una maceta).