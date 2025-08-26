Los Pumas parten a Oceanía para jugar con Australia

Tras lo que fueron las dos primeras fechas del Rugby Championship, Los Pumas se preparan para viajar a Oceanía para continuar con el certamen internacional

Luego lo que fueron las dos primeras fechas del Rugby Championship, Los Pumas se preparan para viajar a Oceanía para continuar con el certamen internacional. La gira por Australia tendrá dos partidos, siendo el primero el sábado 6 de septiembre en Townsville, y el segundo el 13 de septiembre en Sydney. Los rafaelinos Pedro Rubiolo y Mayco Vivas forman de la plantilla para la gira.

Los Pumas llegan a esta instancia tras igualar la serie ante Nueva Zelanda con una derrota y una victoria en nuestro país. Luego de la caída en Córdoba por 41-24, Los Pumas vencieron a los All Blacks en Vélez por 29-23, siendo este el primer triunfo en la historia ante los de negro en suelo argentino.

Los últimos compromisos entre Los Pumas y Australia fueron el año pasado en nuestro país. Allí, los Wallabies se quedaron con la victoria en La Plata por 20-19, mientras que en Santa Fe, Los Pumas triunfaron con un contundente 67-27.

Por otra parte, Los Pumas vuelven a Townsville tras 4 años. En la última visita, en 2021, los australianos se quedaron con el partido por 27-8. En ese encuentro, tuvieron su debut Mateo Carreras, Joaquín Oviedo y Rodrigo Martínez Manzano. A Sydney, en cambio, Los Pumas regresan tras el triunfo de 2023 en Parramatta por 34-31, donde tuvo su debut Rodrigo Isgró (recordemos que el partido de este año se jugará en el Allianz Stadium y no en Parramatta).

El seleccionado nacional cosecha 13 triunfos en el torneo: 5 veces a Australia y en 4 oportunidades tanto a Nueva Zelanda como a Sudáfrica.

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió a la próxima gira: “Cerramos el año en casa con un gran triunfo ante los All Blacks en Vélez, que nos da mucha energía para la desafiante gira que tenemos por delante. Es importante que en las próximas cinco semanas fuera de casa podamos seguir construyendo como equipo y creciendo día a día. Agradecemos mucho el apoyo recibido durante estas semanas en Argentina y estamos seguros de que vamos a encontrarnos con muchos hinchas alentando en Australia”.

El plantel de 32 jugadores para la gira de dos semanas por Australia

- Forwards: Ignacio Calles, Francisco Coria, Juan Martín González, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger.

- Backs: Simón Benítez, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

-Posiciones Rugby Championship: Nueva Zelanda 6, Australia 5, Sudáfrica y Argentina 4.