Unión dejó en el camino a Atlético de Rafaela y se metió en semifinales

Por cuartos de final de la Copa Santa Fe, Unión se impuso 5-4 a Atlético Rafaela en la definición desde los 12 pasos, tras igualar 1 a 1 en los 90'

Por los cuartos de final de la Copa Santa Fe 2025, este lunes por la noche en el estadio Monumental de barrio Alberdi, Unión de Santa Fe empató 1 a 1 frente a Atlético Rafaela. Derlis Aquino, de penal, el gol celeste. Mateo Aimar, anotó para el Tatengue. En los penales, la visita se impuso por 5 a 4, con una muy buena actuación de Lucas Meuli, el arquero santafesino. El elenco de la avenida López y Planes jugará ahora con el ganador de Atlético y Tiro de Reconquista ante Colón de Santa Fe, el cual está previsto para el domingo 31 de agosto a las 18.

Ante una muy buena cantidad de público, en el estadio Monumental de La Perla del Oeste, Unión superó por penales a Atlético de Rafaela y avanzó a las semifinales de la Copa Santa Fe de fútbol masculino. El partido terminó igualado 1 a 1 y en la definición desde los 12 pasos, el Tatengue se impuso 5 a 4.

Los goles llegaron en el primer tiempo: Atlético a los 15′ se puso en ventaja gracias a un penal convertido por Derlis Aquino. Sin embargo, el elenco de Vazzoler respondió rápidamente: a los 21′, el ex “crema” Mateo Aimar aprovechó un centro desde la derecha y decretó el 1-1. La igualdad llevó la definición a los penales. Allí, el Tatengue fue más certero y se impuso 5-4, logrando el pase a semifinales.

image Fue empate 1 a 1 entre el Tate y la Crema, pero desde los doce pasos fue 5 a 4 a favor de los santafesinos.

Unión tomó la iniciativa, fue con todo al ataque y apenas en unos minutos, el #10 Santiago Grella probó desde lejos y obligó a la estirada del arquero Mayco Bergia que despejó al corner. En seguida Atlético encontró su lugar en la cancha, comenzaron los pases asociados y un pelotazo en profundidad por izquierda, Gonzalo Tores ganó un lateral en ataque, la pelota llegó al área y allí Aimar le cometió penal a Derlis Aquino. El Paraguayo cambió por gol y puso la ventaja 1-0 para "La Crema".

Lejos de bajar la intensidad, "El Tate" fue por el empate y lo encontró muy rápido con una falta cerca del área grande, ejecución de Grella, anticipo de Aimar (había cometido el penal) y el defensor estableció el 1 a 1, en 21 minutos de juego. A partir de allí el partido fue de ida y vuelta, aunque sin tanto peligro cerca de los arcos, como es habitual en los "partidos coperos", se disputa mucho la pelota y el juego se hace algo desprolijo. Pasados los 30 minutos, otra vez Gonzalo Torres como protagonista, el #11 celeste probó desde afuera del área pero la pelota se fue muy alta. Antes del cierre, Uriel Gizzi también encontró un tiro dentro del área pero Lucas Meuli mandó la pelota al corner. Se fueron al descanso con el empate parcial 1 a 1.

En el segundo tiempo, el ritmo fue lento, se estudiaron, se midieron los dos esperaron una buena oportunidad para sacar ventajas. En Atlético, Sebastián Muriel movió el banco, metió dos cambios para mejorar la conexión ofensiva de "La Crema". A los 18 minutos, un buen tiro libre de Ignacio Pedano, pegó en el travesaño y en el rebote ya en posición adelantada, no pudo definir el conjunto visitante.

Cerca del cuarto de hora, Unión se veía mejor con la pelota pero todo el tiempo chocaba contra la defensa albiceleste. Pero a los 30 minutos, el reciente ingresado Ricardo Solbes tuvo un remate cruzado que Bergia pudo despejar. Mejor la visita que parecía un poco más peligroso.

image En la próxima instancia Unión se medirá con el ganador de Tiro de Reconquista con Colón, por lo que puede haber clásico en semifinales.

De a poco se fueron acomodando para buscar la definición de la serie desde el punto del penal. El partido fue empate y la ansiedad creció en la noche de barrio Alberdi. Desde los doce pasos, solo falló Misael Rodríguez para los locales, mientras que el resto anotó su gol y por eso, 5-4, Unión consiguió el pasaje de ronda.

Síntesis

Atlético Rafaela 1 (4)- Unión 1 (5)

Atlético Rafaela: 1-Mayco Bergia; 4-Joaquín Stizza, 2-Valentín Mondino, 6-Nicolás Wabeke y 3-Enzo Wuattier; 8-Thomas Rojas, 5-Nicolás Varela, 10-Rodrigo Suárez y 11-Gonzalo Torres; 7-Uriel Gizzi y 9-Derlis Aquino. Suplentes: 12-Máximo Spesso y 13-Nehuen Giménez. DT: Sebastián Muriel.

Unión de Santa Fe: 1-Lucas Meuli; 4-Enzo Rubio, 2-Tomás Fagioli, 6-Mateo Aimar y 3-Nicolás Zenclussen; 8-Mateo Peressuti, 5-Emilio Giaccone, 10-Santiago Grella y 7-Misael Aguirre; 11-Ignacio Pedano y 9-Valentín Cerrudo. Suplentes: 12-Lucas Fernández, 14-Tomás D’amico, 17-Lucas Cacciabue. DT: Nicolás Vazzoler.

Goles en el primer tiempo: 17 de penal Derlis Aquino (AR) y 21m Mateo Aimar (U).

Penales: Convertidos: Valentín Cerrudo (U), Joaquín Stizza (AR), Mateo Peressuti (U), Pablo Sánchez (AR), Santiago Grella (U), Rodrigo Suárez (AR), Benjamín Pérez (U), Ignacio Minighini (AR) y Tomás Fagioli (U). Fallados: Misael Rodríguez (AR).

Cambios: ST 16m 15-Santino Sottocorno y 18-Ricardo Solbes x Giaccone y Aguirre (U), 17m 16-Maximiliano Martínez y 17-Ignacio Minighini x Gizzi y Torres (AR), 24m 13-Mario Mosset x Aimar (U) y 14-Esteban Pepino x Varela (AR), 40m 15-Pablo Sánchez y 18-Misael Rodríguez x Rojas y Aquino (AR), 42m 16-Benjamín Pérez x Pedano (U),

Amarillas: Rodrigo Suárez, Valentín Modino (AR); Emilio Giaccone, Misael Aguirre (U).

Estadio: Monumental.

Árbitro: Jesuan Nicola.

Gentileza: Palo y Gol Rafaela.