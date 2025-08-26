El seleccionado argentino masculino de vóley tiene la lista para el viaje a Polonia

Con la inclusión del santafesino Luciano De Cecco, el entrenador Marcelo Méndez designó la nómina de 15 integrantes que irá a la gira previa al Mundial de Filipinas

El santafesino Luciano De Cecco en su reciente paso por el torneo organizado por Gimnasia y Esgrima que lleva su nombre.

Este martes, el equipo dirigido por Marcelo Méndez emprenderá el viaje rumbo a Europa para la última parte de la preparación para el Mundial en Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo. Argentina viajará con 15 jugadores y entre el 29 y 31 de agosto será parte del tradicional torneo Memorial H. Wagner en Polonia en el que enfrentará sucesivamente a Brasil, Serbia y el combinado local.El debut en el Mundial será el 13 de septiembre, a las 23:30, contra Finlandia, luego el 15 jugará contra Corea y el cierre de la primera fase tendrá como rival a Francia el 18/9.

El técnico del seleccionado argentino de vóleibol masculino, Marcelo Méndez, brindó este lunes la nómina de 15 integrantes que viajará a Polonia, para desarrollar la gira de preparación previa al Mundial de la disciplina, que se celebrará en septiembre.

El equipo albiceleste partirá este martes hacia territorio europeo para intervenir entre el viernes 29 y el domingo 31 en el tradicional torneo Memorial H. Wagner, en el que se medirá sucesivamente con Brasil, Serbia y el representativo local, reciente ganador de la Liga de las Naciones (VNL), al doblegar en la final a Italia.

Los elegidos por el entrenador son los armadores Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo; los opuestos Pablo Kukartsev y Germán Gómez; los centrales Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel; los puntas Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas más el líbero Santiago Danani.

El Mundial se jugará en Filipinas y Argentina arrancará su desempeño el sábado 13 de septiembre, enfrentándose a Finlandia, desde las 23.30 hora de Buenos Aires. El lunes 15 el rival será Corea y el jueves 18 culminará la primera fase en un duelo ante Francia.

Plantel de Argentina para la gira por Polonia

-Armadores: Luciano De Cecco, Matías Sánchez y Matías Giraudo.

-Opuestos: Pablo Kukartsev y Germán Gómez.

-Centrales: Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego y Gustavo Maciel

-Puntas: Luciano Palonsky, Luciano Vicentín, Jan Martínez, Manuel Armoa e Ignacio Luengas.

-Líbero: Santiago Danani.

-Staff: Marcelo Méndez (DT); Horacio Dileo (asistente); Juan Manuel Méndez (asistente).