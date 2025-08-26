Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

El Quillá y Talleres mandan en el Torneo Dos Orillas de caballeros

El Quillá derrotó a La Salle y se afirma en lo más alto del torneo Dos Orillas. Los Tiburones jugarán en la última fecha frente a Talleres con quien comparte el primer lugar.

26 de agosto 2025 · 09:19hs
El Quillá superó a La Salle Jobson y es uno de los punteros del Dos Orillas.

El Quillá superó a La Salle Jobson y es uno de los punteros del Dos Orillas.

Por la novena fecha, El Quillá venció 3-1 a La Salle y alcanzó los 15 puntos en la punta junto a Talleres. El duelo se disputó en la cancha principal de la ASH y fue muy discutido en varios pasajes.

Los “lasallanos” salieron con una postura más agresiva, presionó en todos los sectores y cobró mayor ímpetu al tratar de sacar ventaja. Tras unos minutos de estudio, el trámite se mantuvo parejo durante gran parte del primer cuarto. El conjunto de José Benítez empezó a generar peligro, pero no lograba ser efectivo en sus ataques. El equipo de Iván Díaz se fue acomodando y se mostró más compacto en su despliegue para controlar mejor el desarrollo del juego.

El Tiburón tuvo intervenciones determinantes

Comenzó a conectar, resultó más incisivo y Agustín Hergenreder se destacó con intervenciones decisivas para evitar la caída de su arco. Encontró mayor claridad e ideas en su ofensiva y Tomás López sacó un disparo potente al ángulo en la apertura del marcador para El Quillá desde un fijo en el segundo parcial.

La Salle intentó abrir el juego a mejores opciones y nivelar el marcador pero perdió calidad y gravitación en su circuito de acción. Tras una gran maniobra individual de López, su tiro dio en el palo.

El conjunto Tibur&oacute;n jugar&aacute; en la &uacute;ltima fecha frente al equipo paranaense, con quien comparte el primer puesto.

El conjunto Tiburón jugará en la última fecha frente al equipo paranaense, con quien comparte el primer puesto.

La bocha quedó en poder de Santino Capocetti que conectó de lleno por el vértice del área por el segundo palo para ampliar la distancia a dos en el tercer período. En el último cuarto, El Quillá alternó buenas asociaciones ofensivas que permitieron que Fernando Walemberg anote el tercer gol.

Sobre el final, La Salle no se achicó y respondió. Buscó ir mejorando el funcionamiento y tener más presencia en el área rival para inyectarle vigor y hacer daño. Tanta insistencia encontró su justo premio con el descuento de Franco Magnín tras un corto.

Con el resultado, el «tiburón» se consolida como líder, en tanto que La Salle quedó cuarto y su clasificación a playoffs queda sujeta a lo que resta de la fase regular con Estudiantes de Paraná (está a seis puntos de La Salle con dos presentaciones por disputar).

- Torneo Dos Orillas caballeros:

-Resultados fecha 9:

Estudiantes 1- Talleres 5

La Salle Jobson 1- El Quillá 3

-Posiciones: El Quillá y Tallres 15; Paraná Rowing 12, La Salle Jobson 7 y Estudiantes 1.

-Próxima fecha (7/9):

Talleres vs. El Quillá

Paraná Rowing vs. Estudiantes

El Quillá Talleres Dos Orillas
