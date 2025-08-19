Uno Santa Fe | Santa Fe | diputado

Convención Reformadora: el diputado Emiliano Peralta cuestionó la habilitación de la reelección al gobernador actual

El convencional de Somos Vida y Libertad presentará un dictamen de minoría para que las reglas de reelección rijan desde 2027

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

19 de agosto 2025 · 10:24hs
Convención Reformadora: el diputado Emiliano Peralta cuestionó la habilitación de la reelección al gobernador actual

Foto: gentileza Reconquista Hoy

El diputado provincial y convencional constituyente Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) realizó un balance del primer mes de trabajo de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe, que se encuentra en su etapa decisiva.

“Estamos en el tiempo de descuento, hasta el 12 de septiembre deben estar listos todos los dictámenes. Luego será la comisión redactora, de la cual soy vicepresidente, la que armonice el texto y lo eleve al pleno para su votación”, explicó Peralta en diálogo con Fabián Acosta por Mañana UNO por UNO (106.3 FM).

El convencional destacó que la Comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, de la cual formó parte, ya presentó su dictamen de mayoría, aunque él no acompañó la parte vinculada a las cláusulas transitorias.

“No firmé el dictamen que habilita al gobernador actual a la reelección en 2027. Creo que la Constitución debe aplicarse de manera coherente a partir de 2027, tanto para legisladores como para el Ejecutivo, y no de forma selectiva”, aclaró.

Reelecciones y mandatos

Según lo aprobado en comisión, diputados y senadores podrán tener una reelección consecutiva, mientras que al gobernador se le reconoce como primer mandato el actual período, lo que habilitaría una eventual postulación en 2027.

Peralta anticipó que presentará un dictamen de minoría junto a la convencional María Eugenia Martínez (Activemos), para que las limitaciones y habilitaciones a la reelección rijan únicamente desde 2027.

Cámara de Diputados y Senado

Uno de los cambios centrales será la eliminación de la “mayoría automática” que otorgaba 28 bancas al ganador en Diputados. Se adoptará un sistema de representación proporcional, probablemente el método D’Hondt.

En cuanto al Senado, se mantendrá el esquema uninominal por departamento, lo que, según Peralta, dificulta el cumplimiento estricto de la ley de paridad. Sin embargo, advirtió:

“No soy partidario de constitucionalizar la paridad. Debe establecerse por ley como medida de acción positiva, no como cláusula constitucional”.

Ministerio Público de la Acusación (MPA)

Otro de los debates más fuertes gira en torno al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Peralta adelantó que su bloque planteó que sea un órgano extrapoder, en consonancia con la Constitución Nacional, y rechazó que quede bajo la órbita del Ejecutivo:

“Lo que no puede pasar bajo ningún punto de vista es que el MPA quede en manos del poder político. Sería muy peligroso para la República”.

Como alternativa, consideró viable que el organismo se ubique dentro del Poder Judicial pero sin la superintendencia de la Corte, para garantizar autonomía en recursos y nombramientos.

Otros puntos en debate

  • No habrá decretos de necesidad y urgencia (DNU) ni delegación de facultades.

  • Se descartó la unicameralidad, por falta de consensos.

  • El gobernador podrá designar un ministro coordinador, aunque no será obligatorio.

Al cierre, Peralta remarcó que su trabajo en la Convención se centra en “dar la pelea dentro de lo posible”, priorizando temas como límites a la reelección, reducción de fueros y nuevas atribuciones legislativas.

diputado reelección gobernador
Noticias relacionadas
veto presidencial a la ley de discapacidad: la cuestion presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales

Veto presidencial a la ley de discapacidad: "La cuestión presupuestaria no puede estar nunca por encima de los convenios internacionales"

Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

Tormenta de Santa Rosa: desde la madrugada, cayeron casi 60 milímetros en la ciudad de Santa Fe

El trabajo d elas cuadrillas municipales para mantener el sistema de drenaje limpio

Temporal de lluvia en la ciudad: cómo funciona el sistema de bombeo y el transporte de pasajeros

Temporal de lluvias en la ciudad de Santa Fe 

No para de llover: una fuerte tormenta azota a la ciudad de Santa Fe y ya cayeron casi 60 milímetros

Lo último

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Último Momento
Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Brasil presiona para tener otro cupo directo en la Copa Libertadores

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Por lejos, Colón es el peor de la segunda rueda en la zona B

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario con el argumento del ahorro energético y el rendimiento escolar

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

Mirá la tabla en la que Unión tomó un poco de aire

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para garantizar la seguridad vial

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

Ovación
Madelón: Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe

Madelón: "Lo que le pasa a Colón no es bueno para el fútbol de Santa Fe"

Madelón sobre Dómina: Es una pena no poder contar con él en el plantel

Madelón sobre Dómina: "Es una pena no poder contar con él en el plantel"

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

Los impensados goleadores de Unión que levantaron mucho su rendimiento

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

El andar de Gigliotti en Colón pasó de la ilusión a la decepción

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Las altas y bajas de Colón para otro duelo clave ante Chacarita

Policiales
Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!