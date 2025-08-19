Uno Santa Fe | Santa Fe | Aldo Alurralde

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

El magistrado verificó en persona que se ejecuten las reparaciones en la Ruta Nacional 11 tras los amparos que obligaron a Vialidad Nacional a intervenir

19 de agosto 2025
El juez Aldo Alurralde supervisa personalmente las obras en la Ruta Nacional 11  

El juez federal Aldo Alurralde, con competencia en Reconquista y Santa Fe, recorrió los tramos más críticos de la Ruta Nacional 11 para constatar personalmente el avance de las obras de mantenimiento y repavimentación que había ordenado mediante recursos de amparo.

Durante su visita, el magistrado inspeccionó dos puntos clave de la traza: el kilómetro 702, a la altura de La Gallareta, y el kilómetro 916, pasando por Florencia, donde verificó que los equipos de Vialidad Nacional ejecutaban los trabajos comprometidos por la justicia.

Chequeo

Alurralde remarcó que la tarea de un juez no debe limitarse al despacho judicial, sino también asegurar que sus sentencias se cumplan en la práctica: “Cuando toda la sociedad se ve involucrada en las decisiones que uno toma, el juez debe salir y verificar que lo dispuesto se concrete en beneficio de la gente”, afirmó.

La supervisión judicial cobra especial relevancia en el contexto de la reciente disolución temporal de Vialidad Nacional y la posterior restitución de su funcionamiento. Gracias a la intervención de la justicia federal, las obras en la Ruta 11 se reactivaron sin necesidad de que los vecinos presentaran nuevamente amparos, garantizando la continuidad del mantenimiento y la seguridad vial en una de las carreteras más transitadas del litoral argentino.

