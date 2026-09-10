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Cayó preso un adolescente por ser el presunto autor de una doble tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron tres allanamientos y aprehendieron a un adolescente de 16 años, señalado como presunto autor de los disparos que hirieron a dos personas en el sur de la capital provincial.

Juan Trento

Por Juan Trento

10 de septiembre 2026 · 16:50hs
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Cayó preso un adolescente por ser el presunto autor de una doble tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego

Cayó preso un adolescente por ser el presunto autor de una doble tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego

Este jueves, en la ciudad de Santa Fe, pesquisas del área Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) I y del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) XII, llevaron adelante tres allanamientos en el marco de una causa por la tentativa de doble homicidio calificado.

Como resultado de las medidas, los pesquisas aprehendieron a M. V. T., de 16 años, investigado como presunto autor de los disparos que lesionaron en los miembros inferiores a un joven de 18 años y a un adolescente de 17. Ninguna de las dos víctimas presenta riesgo de muerte.

Celulares secuestrados

De acuerdo con las tareas investigativas, el hecho se habría originado a partir de un conflicto vinculado con una joven. Los disparos se habrían efectuado en un pasillo interno del pasaje Cullen, donde funcionaría un puesto de venta de estupefacientes y al que las víctimas habrían concurrido con anterioridad.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, y estos hicieron lo propio con la fiscal Ana Laura Gioria, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Ufepar), en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que el adolescente aprehendido siguiera privado de su libertad, que fuera llevado y revisado físicamente en Medicina Legal y que fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD) del sistema penal juvenil.

Mientras tanto, la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de doble tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

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