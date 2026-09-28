Caza ilegal en la Laguna Setúbal: el santafesino denunciado rompió el silencio, pidió disculpas y aseguró que lo hizo "por necesidad"

Tras el informe de UNO Santa Fe exponiendo el caso, el influencer santafesino, Milton Espeche, difundió un video en el que pidió disculpas y aseguró que caza desde chico para consumo y para ayudar económicamente a su familia . La Provincia lo denunció ante el MPA por presunta caza ilegal de aves y anticipó una multa que ronda los $3,5 millones.

El caso de Milton Espeche , el influencer santafesino denunciado por la Provincia por la presunta caza ilegal de aves en la Laguna Setúbal , sumó un nuevo capítulo luego de que el propio acusado difundiera un video en redes sociales para realizar un descargo.

“No soy ningún asesino, no estoy en contra de nadie ”, afirmó Espeche al comenzar su mensaje. El hombre sostuvo que es cazador desde chico y explicó que, según su versión, realiza la actividad principalmente para conseguir alimento y afrontar los gastos familiares.

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“Cazo pato para consumo, para por ahí llegar a fin de mes porque la economía no sabemos que no estamos bien”, expresó. También contó que trabaja en un hospital, realiza trabajos de jardinería y otras changas para complementar sus ingresos.

El descargo del influencer en redes sociales tras la denuncia por caza ilegal gentileza

“No mato 500 o 600 patos”

En su descargo, Espeche hizo referencia a las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y que derivaron en la intervención de las autoridades provinciales. Según sostuvo, algunas de las fotografías difundidas serían antiguas.

“Yo por ahí agarro 15, 20, no más. Lo justo necesario para comerlo o, ya digo, vender, llegar un poquito a fin de mes, pagar un par de cuentitas”, manifestó.

El influencer también rechazó las acusaciones de quienes lo señalan como una persona que realiza matanzas indiscriminadas de aves. “No es que mato 500, 600 patos”, afirmó.

A su vez, pidió disculpas a quienes se sintieron afectados por las imágenes y reconoció que comprende el enojo de organizaciones y personas vinculadas con la protección de los animales. “Le pido mil disculpas a toda la gente si lo ofendí”, expresó.

Dijo que está a disposición de la Justicia

Espeche también se refirió a la investigación iniciada a partir de las publicaciones en redes sociales y aseguró que ya fue contactado por la Justicia. “Ya me llamó la Justicia, estoy a disposición de la Justicia para que se queden tranquilos, que afronto las consecuencias”, manifestó.

En ese sentido, pidió respeto mientras avanza el proceso y sostuvo que está dispuesto a responder ante las autoridades por los hechos que se investigan. “Entiendo su enojo y afronto las consecuencias”, reiteró.

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La denuncia de la Provincia contra el influencer

La intervención oficial comenzó luego de que el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas) difundiera publicaciones de Espeche en redes sociales en las que se exhibían ejemplares de aves presuntamente abatidos durante jornadas de caza en la costa este de la Laguna Setúbal, frente a la ciudad de Santa Fe.

A partir de ese material, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

De acuerdo con la información aportada por la Provincia, el investigado es empleado de planta permanente del Estado provincial y no cuenta con el carnet habilitante para la caza deportiva emitido por el Gobierno de Santa Fe.

La investigación también contempla el lugar donde presuntamente se realizaron las capturas, ya que la normativa vigente establece restricciones para la caza deportiva en el departamento La Capital.

Las especies que aparecen en las publicaciones

Según el análisis realizado sobre las imágenes difundidas, fueron identificadas al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas. Entre ellas se encuentran el pato picazo, sirirí pampa, sirirí colorado, pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara y pato de collar.

También fueron señaladas publicaciones anteriores vinculadas con el pato crestudo, cuya caza está prohibida y que se encuentra categorizado como especie amenazada a nivel nacional.

La investigación busca determinar además si existieron incumplimientos relacionados con especies protegidas, períodos de veda, cupos y utilización de artes de caza no permitidas.

Una multa que podría superar los $3,4 millones

Además de la investigación judicial, el expediente contempla una posible sanción administrativa por las presuntas infracciones a la normativa de protección de fauna.

La Provincia anticipó la aplicación de la sanción máxima prevista por la normativa vigente, cuyo monto actualmente ronda los $3,5 millones. En marzo de 2026, el Gobierno santafesino informó que la actualización de los valores llevó el máximo de las multas por infracciones vinculadas con fauna silvestre a $3.456.434,80.

Mientras continúa la investigación, Espeche sostiene que su actividad estuvo vinculada con el consumo y la necesidad económica y que no tuvo como objetivo realizar una matanza indiscriminada de aves.

“Me gusta ayudar a las personas”, aseguró en su video, donde también afirmó que en distintas oportunidades llevó patos como alimento para familias.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades, mientras que el expediente administrativo provincial avanzará en paralelo.