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Santo Tomé formalizó en el Concejo el proyecto para transferir el agua y las cloacas a ASSA: proyectan el traspaso total para junio de 2027

El intendente de Santo Tomé presentó formalmente la iniciativa elaborada por el Ejecutivo local. En una reunión con concejales y autoridades de Aguas Santafesinas (ASSA), se detalló que la Provincia invertirá $6.000 millones en tres años y que la toma de posesión definitiva está proyectada para junio de 2027.

28 de septiembre 2026 · 13:39hs
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Santo Tomé: Weiss Ackerley envió al Concejo el proyecto para transferir el agua y las cloacas a ASSA.

Santo Tomé: Weiss Ackerley envió al Concejo el proyecto para transferir el agua y las cloacas a ASSA.

El proceso para concretar el histórico traspaso de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en Santo Tomé dio un paso institucional decisivo. El intendente Miguel Weiss Ackerley oficializó el ingreso al Concejo Municipal del proyecto de ordenanza redactado por el Departamento Ejecutivo, el cual habilita la transferencia operativa de las redes a la empresa estatal Aguas Santafesinas S.A. (ASSA).

Previo al debate en el recinto deliberativo, Weiss Ackerley encabezó un encuentro de trabajo con los ediles de los diferentes bloques, funcionarios de la secretaría de Hacienda local y representantes de la prestataria provincial. El objetivo de la mesa técnica radicó en despejar inquietudes operativas, analizar el pasivo financiero acumulado y trazar la hoja de ruta del proceso de transición.

Decisión política articulada

LEER MÁS: Agua en Santo Tomé: La Libertad Avanza respaldó en el Concejo el traspaso a ASSA pero exigió transparentar la deuda de $6.000 millones

Al fundamentar la iniciativa, el mandatario santotomesino remarcó que existe una decisión política articulada con la administración del gobernador Maximiliano Pullaro para poner fin al modelo de prestación directa municipal. "Hay que cambiar, hay que tomar decisiones. El objetivo es que ASSA, como prestadora especializada, asuma el control en los próximos meses para garantizar un servicio eficiente", aseveró.

"Hay que cambiar, hay que tomar decisiones. El objetivo es que ASSA pueda asumir el control del servicio para lograr una mejora integral en la prestación para todos los vecinos de Santo Tomé", explicó Miguel Weiss Ackerley, intendente de Santo Tomé.

Cronograma de transición, inversión millonaria y situación tributaria

Durante el desarrollo de la jornada, Darío Boscarol, integrante del directorio de ASSA, brindó precisiones sobre los plazos administrativos y la sustentabilidad económica de la operación:

Inversión pública provincial: el acuerdo tripartito (Provincia, Municipio y ASSA) contemplará una inyección presupuestaria de $6.000 millones distribuidos en tres años para obras de infraestructura y optimización de las redes.

Plazos de posesión (junio de 2027): tras la aprobación de la ordenanza, se abrirá una etapa de transición conjunta de seis meses. Si se cumplen los pasos burocráticos sin demoras, la toma de posesión operativa por parte de ASSA se concretará en junio de 2027.

Tratamiento de la deuda histórica: la secretaría de Hacienda expuso ante los ediles que la cobrabilidad del ítem acueducto no alcanzó el 50% de lo emitido. Al respecto, Boscarol aclaró que el pasivo acumulado entre la Municipalidad y ASSA no se trasladará a las tarifas de los usuarios, sino que se cancelará mediante mecanismos de compensación financiera en el convenio marco.

Estructura tarifaria e morosidad: los estudios técnicos preliminares indicaron que no existen variaciones sustanciales entre los cuadros tarifarios del municipio y los de ASSA, por lo que el foco estará puesto en reducir el nivel de pérdidas de agua en la vía pública y combatir la morosidad.

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