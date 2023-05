Clara García criticó a Perotti: "Fue un discurso tan largo como frío, de un hombre que se habló a sí mismo"

LEER MÁS: Omar Perotti dijo que "las crisis no se lloran, se enfrentan y se derrotan" y apuntó contra el centralismo porteño

"Lo que vimos fue un hombre en retirada, engañándose a sí mismo, sin futuro y sin esperanza", definió.

La legisladora consideró que Perotti "faltó a la verdad cuando dijo que no había podido pagar los sueldos", y que en realidad "fue porque no quiso, porque estaba ofendido porque no quisimos votarle una ley que no era necesaria". "Jugó con los empleados y empleadas provinciales no pagando el sueldo, eso jamás lo vamos a olvidar", sentenció.

Por último, al ser consultada sobre su posible precandidatura a la gobernación de la provincia, García contestó con un juego de palabras con su nombre, deslizando así que competirá en las PASO: "¿Qué mayor orgullo que ser gobernadora de esta Provincia? Seguramente en los próximos días mi partido orgánicamente dará algunas novedades, quizás sean 'claras' novedades".

De confirmarse la precandidatura de la dirigente socialista, el partido de la rosa tendrá su propia lista en las elecciones primarias del 16 de julio, compitiendo dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe a Maximiliano Pullaro, Betina Fiorito y Carolina Losada.