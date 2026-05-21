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Cobro por falsas amenazas: el Gobierno confirmó que una familia ya pagó el costo del operativo de seguridad

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, detalló que ya se emitieron 31 notificaciones a padres de menores involucrados.

21 de mayo 2026 · 19:47hs
Cobro por falsas amenazas: el Gobierno confirmó que una familia ya pagó el costo del operativo de seguridad

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Cobro por falsas amenazas: el Gobierno confirmó que una familia ya pagó el costo del operativo de seguridad

El plan de contingencia del Gobierno de la Provincia de Santa Fe para desactivar las falsas amenazas en los establecimientos educativos del territorito provincial dio su primer resultado administrativo concreto.

Las autoridades confirmaron que una de las familias notificadas por el accionar de su hijo ya efectuó el pago correspondiente para resarcir los gastos económicos del operativo de seguridad que debió desplegarse tras el llamado intimidatorio.

La información fue ratificada por la vocera gubernamental, Virginia Coudannes, quien vinculó de forma directa la implementación de estas severas multas resarcitorias con el desplome definitivo de este tipo de contravenciones y delitos en el territorio provincial.

LEER MÁS: Multas por amenazas falsas en escuelas: una familia se niega a pagar $6 millones y recurrió a la Justicia

“Hay una merma total de llamados al 911 respecto a amenazas. De golpe, en algún momento puede aparecer alguna de forma muy aislada, pero ya no es algo regular; esto quiere decir que las políticas adoptadas han sido plenamente efectivas”, sostuvo la funcionaria.

Radiografía del control: 31 notificaciones y consultas de familias por pago

El procedimiento administrativo y judicial diseñado por el Ministerio de Justicia y Seguridad apunta a la responsabilidad civil de los adultos a cargo de los menores que realizan las llamadas. El balance de la ejecución de la medida arroja los siguientes datos:

Padres notificados: Hasta el momento, el Estado santafesino emitió 31 intimaciones formales a progenitores cuyos hijos fueron identificados como autores de los mensajes o llamados de alerta.

Trámite de cancelación: Además del primer pago ya efectivizado, Coudannes reveló que existe “una decena de consultas” formales ante el Ministerio y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por parte de familias que buscan conocer los plazos y el procedimiento técnico para cancelar la deuda generada por los operativos.

Sin resistencia judicial: La vocera ponderó que, hasta la fecha, ninguna de las familias que recibieron las cédulas de notificación inició acciones legales o amparos para apelar el cobro de la tasa de gastos de las fuerzas públicas.

Monitoreo del 911 y tiempos de respuesta policial

A pesar de la drástica reducción de las incidencias en el Gran Santa Fe y Rosario, el Ministerio mantiene activo un protocolo de alerta temprana en coordinación con los operadores del sistema de emergencias y las jefaturas de las Unidades Regionales.

“Venimos en alerta, dándole un seguimiento diario, haciendo los cortes analíticos con el 911 respecto de las amenazas e instruyendo los informes correspondientes para la posterior identificación de las líneas telefónicas”, graficó Coudannes.

Finalmente, la funcionaria remarcó la eficacia y la velocidad del despliegue en calle ante la aparición de un evento: “La policía está llegando entre cinco y seis minutos a cada uno de los casos”, concluyó, ponderando un estándar de velocidad clave para pacificar los entornos escolares y normalizar el dictado de clases tras el protocolo de evacuación.

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