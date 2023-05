Este lunes por la tarde, los santafesinos se encontraron con un sorpresivo paro de algunas líneas de colectivos de Autobuses Santa Fe y Recreo. El motivo de la medida fue que no les pagaron la totalidad de los sueldos debido a que no arribaron los subsidios nacionales. Gerardo Ingaramo, titular de Fatap, en diálogo con el móvil de UNO 106.3 reveló que los fondos ya llegaron y terminarán de abonarle el salario a los choferes este martes, cuando abran los bancos.

colectivos 11 parada.jpg

"Son medidas que tomaron por una cuestión sindical, que nos excede, está bien que hicieron su reclamo, es lógico", apuntó. Y respecto a la interna que se da dentro de UTA Santa Fe, manifestó: "No participamos de la misma, pasa que está situación nos desbordó porque no teníamos los fondos para pagar la totalidad de los salarios. Hicimos un gran esfuerzo para llegar a pagar y nos quedaron los viáticos, que son un 8% de la masa salarial. Pedimos que no tomen medidas porque la plata podía aparecer en cualquier momento, llegó después que cerraron los bancos, no pudimos hacer las transferencias pertinentes, pero las haremos ahora". Explicó que no se les pagaron los viáticos a los choferes de todas las líneas, sin embargo, solo algunos pararon.

•LEER MÁS: Debaten el aumento del boleto y reconocen que el servicio de colectivos "no es bueno"

El titular de Autobuses Santa Fe, también remarcó nuevamente la necesidad de aumentar el precio del boleto: "La inflación nos está matando; los números cada vez son mayores, los incrementos en dólares no se detienen; nuestros insumos, los repuestos y los colectivos nos los venden en dólares. Pedimos una actualización de tarifas así que veremos a la brevedad, el Órgano de Control analizará todos los números y pronto sabremos si se puede modificar la tarifa. Si no se cambia, sin dudas que el servicio se va a deteriorar cada vez más". Y agregó: "El costo que nos da, por los estudios, es de $174. Siempre el municipio dictamina montos menores por cuestiones políticas, pero no podemos estar por debajo del 50% de aumento".

boleto tarjeta Sube.jpg

Ingaramo, sostuvo que incorporaron 28 colectivos en 2017 y 2018, y en 2015 fueron 10 unidades con aire acondicionado, además de que se encuentran haciendo otros 10 coches 0 km que "van a estar más o menos en 60 días". "Pero es difícil administrar una empresa cuando nos deben dos meses de subsidios, cuando no llegan los fondos en tiempo y forma. Entonces entiendo la situación, ahora cada uno se tiene que ocupar de sus cosas. Me ocupo de lo que tengo que hacer como empresario, de invertir y mejorar, pero el municipio, y la provincia tienen que garantizar los fondos. En Buenos Aires te pagan los subsidios de mayo y acá nos deben marzo y abril, es imposible para una empresa privada, como la nuestra, Ersa, Autobuses Santa Fe y Recreo, que nos deben casi $400.000.000. Estamos trabajando con descubiertos bancarios, préstamos privados propios, endeudamiento; entonces está todo muy lindo cuando hablan de las unidades. Pero no nos olvidemos que perdimos los subsidios en 2019, se está recuperando. Ahora que tenemos los subsidios no los envían, entonces es difícil".

Destacó que "la flota está bien", todos los días trabajan en pos de una mejora. "La gente opina, pero los invitaría a que vean cómo son los servicios", cerró.

•LEER MÁS: Llegan 42 nuevos colectivos a la ciudad ante la significativa antigüedad de algunas unidades