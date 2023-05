Debaten el aumento del boleto y reconocen que el servicio de colectivos "no es bueno"

El referente del sector, reveló: "Estamos con dos meses de subsidios atrasados y para el grupo son $180.000.000, o sea que es imposible por ahí también administrar una empresa si el gobierno nacional no envía los fondos". Y aclaró que pese a este atraso de subsidios los salarios se están pagando, lo único que deben son los viáticos, que se traducen en el 8% de los sueldos. "El viernes pagamos sin fondos del Estado Nacional, con fondos provinciales y propios"

Otro aspecto de la discusión está vinculado a una ley federal de transporte impulsada por el sector. "La venimos planteando desde el año pasado, cuando estuvimos reunidos con diputados del norte y ya avanzamos un poco, pero se trabó porque estuvo el cambio de ministro y asumió Massa", contó.

Al respecto, Ingaramo señaló que semanas atrás hubo una reunión con 20 legisladores de la comisión de transporte de la Cámara de Diputados, donde "hubo buena recepción". Según apuntó el empresario, los legisladores "van a unificar todos los pedidos que se hicieron para trabajar en una ley federal", y que "los equipos técnicos estaban trabajando al respecto".

Por otro lado, en Rosario UTA se declaró en alerta y amenaza con paro por tiempo indeterminado debido a que no se pagó la totalidad de los salarios del mes de abril. Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe es otro el panorama, indicaron que se pagaron todos los sueldos el viernes y aclararon: "No podemos parar por los no subsidios porque son recursos que tiene que conseguir los empresarios. Sí necesitamos no ser rehenes al no conseguir los subsidios de la parte empresarial y que después sufran las consecuencias los trabajadores. Por el momento el servicio es normal". De hecho, a los choferes les pagaron el salario con la escala vigente, con el monto inicial de $242.000. Este martes se llevará a cabo una audiencia en la que podrían definirse medidas en el sector.

Respecto al aumento del boleto de colectivos que viene siendo solicitado por los empresarios, desde UTA Santa Fe contaron que se está debatiendo en el municipio: "Somos conscientes del gasto operativo que tienen los empresarios, el gasoil, los subsidios, son un montón de cosa que se tienen que poner sobre la mesa para arreglar el costo del boleto. Pero ojalá se pueda subsidiar para que el costo del mismo no lo termine padeciendo el usuario".

"El servicio no está siendo bueno sinceramente en la calle, sobre todo en Ersa, donde hay muchos coches quedados, las frecuencias son muy alejadas entre coche y coche, el usuario tiene que esperar mucho en la madrugada. Son cuestiones que se tendrían que rever y analizar en una mesa de diálogo, donde estén tanto los empresarios como el municipio, que son los dueños prestadores del servicio, a ver cómo pueden empezar a mejorarlo", expresaron. Sin embargo, Ingaramo, quien además es tituar de Autobuses Santa Fe, manifestó que sus coches sí están en condiciones, de hecho, compraron 28 unidades en 2017, 2018, mientras que en 2015 se adquirieron seis unidades que son de piso bajo con aire acondicionado. "Estamos terminando de acomodarlos porque no estaban en condiciones, pero todas nuestras unidades salen revisadas. No veo mayores problemas, por supuesto que falta mucho, pero tampoco tenemos el apoyo", expresó.

Desde UTA, agregaron: "No sabemos si tiene que ver tanto el precio del boleto según el servicio que se presta, eso lo tendrán que decidir ellos. Obviamente que se necesita de un aumento por todo lo devaluado que viene, aparte de que se compran repuestos a precio dólar, como neumáticos. El combustible está más caro en el interior que en Buenos Aires, no sabemos por qué razón las reparticiones de los subsidios son distintas, es un problema de vieja data. Hay una diferencia total entre lo que es provincia de Buenos Aires y el interior del país, debería ser más federal".

