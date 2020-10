"Se comenzó con el traslado de los primeros pacientes al viejo hospital Iturraspe y este viernes acordamos en una videoconferencia con autoridades del Ministerio de Salud y los responsables del Hospital Cullen determinar ajustes en cuanto a análisis, alimentación y medicación, es decir, todos los servicios que un paciente debe recibir para su atención", dijo Berdini, quien además explicó que "las derivaciones son de pacientes que están en piso, no en terapia intensiva, contagiados o no de Covid-19 que requieren cuidados mínimos o moderados y no de terapia. Son aquellos pacientes cuyo perfil es de alguien que iría mejorando hasta logar su recuperación y alta en los pocos días".

covid viejo iturraspe 3.jpg

En relación a cómo se encuentra el Iturraspe con la disponibilidad de camas afirmó: "Varía momento a momento. Por ejemplo en el informe presentado el jueves al Concejo de la Administración del nosocomio estábamos holgados de camas, pero horas más tardes la mayoría de las camas estaban ocupadas y fue allí que decidimos los primeros traslados, para seguir admitiendo así pacientes".

Las instalaciones del antiguo edificio fueron reacondicionadas desde marzo para poder ser utilizadas ante la necesidad de camas frente a la pandemia del Covid-19. En total, tiene una capacidad de 68 camas, 48 generales, cuatro intermedias y 16 de terapia intensiva. Además cuenta con un sistema de rampas y ventanales para que tanto el personal de salud como los familiares o afectos, puedan acceder al paciente internado por Covid-19.