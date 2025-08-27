Uno Santa Fe | Santa Fe | Campaña

Comenzó la campaña electoral en Santa Fe: qué se vota en las elecciones legislativas de octubre

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones de medio término para renovar en forma parcial el Congreso de la Nación. En la provincia competirán 16 listas

27 de agosto 2025 · 08:41hs
Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe 

Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe 

Desde este miércoles 27 de agosto comenzó oficialmente la campaña electoral rumbo a los comicios legislativos del domingo 26 de octubre, en los que se renovarán bancas en el Congreso de la Nación. En la provincia de Santa Fe competirán 16 listas por los 9 lugares en la Cámara de Diputados, mientras que en esta oportunidad no habrá renovación en el Senado.

En total, a nivel nacional estarán en juego 127 bancas en Diputados y 24 en la Cámara alta.

Boleta Única Papel: cómo será el sistema de votación

Por primera vez en elecciones nacionales se implementará la modalidad de Boleta Única Papel, aunque en Santa Fe ya venía utilizándose en comicios provinciales.

El diseño definitivo de la boleta se dará a conocer en los próximos días en audiencia pública. Allí se podrá observar la distribución de las categorías de cargos en filas horizontales, mientras que las listas de candidatos de cada fuerza estarán dispuestas en columnas verticales. El voto en blanco se reflejará sin marcar casillero alguno.

Las listas que competirán en Santa Fe

El sorteo determinó el orden en que aparecerán las listas en el cuarto oscuro:

  • Partido Autonomista (Raimar Ataide Da Costa)

  • Igualdad y Participación (Agustina Donnet)

  • Republicanos Unidos (Luciano Rossi)

  • Provincias Unidas (Gisela Scaglia)

  • Coalición Cívica ARI (Eugenio Malaponte)

  • Fuerza Patria (Caren Tepp)

  • Política Obrera (Marilin Gómez)

  • Nuevas Ideas (Eze Torres)

  • La Libertad Avanza (Agustín Pellegrini)

  • Defendamos Santa Fe (José Latucca)

  • Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Franco Casasola)

  • Movimiento Independiente Renovador (Juan Carlos Blanco)

  • Compromiso Federal (Gabriel Chumpitaz)

  • Partido Fe (Pamela Perino)

  • Frente Amplio por la Soberanía (Carlos del Frade)

  • Movimiento al Socialismo (César Rojas Esquivel)

Un año electoral cargado de elecciones

Antes de los comicios generales de octubre, habrá dos instancias claves:

  • El 31 de agosto se votará en Corrientes, donde los ciudadanos elegirán gobernador y vice, además de 15 diputados y 5 senadores provinciales.

  • El 7 de septiembre será el turno de la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, que renovará 46 diputados, 23 senadores provinciales, además de 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

En octubre, junto con las elecciones nacionales, también habrá votación provincial en Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja.

• LEER MÁS: Se conocieron los modelos de Boleta Única de Papel para las elecciones legislativas de octubre

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Aaron Anselmino se sumó al Borussia Dortmund

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: Es una gran apuesta para Santa Fe

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

