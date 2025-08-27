Uno Santa Fe | Santa Fe | Constitución

Nueva Constitución de Santa Fe: este miércoles se votan los tres primeros grandes cambios

Desde las 14, los convencionales votarán los dictámenes sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo –la llamada “sala de máquinas”– y la cláusula transitoria que habilita la reelección del actual gobernador Maximiliano Pullaro

27 de agosto 2025 · 09:22hs
Constitución de Santa Fe. La Comisión Redactora emitió los primeros dictámenes parciales

gentileza

Constitución de Santa Fe. La Comisión Redactora emitió los primeros dictámenes parciales

Este miércoles por la tarde los convencionales en Santa Fe escribirán un capítulo importante en la historia provincial: votarán los tres primeros textos de la nueva Constitución, entre ellos la reelección del gobernador, que le permitirá al actual mandatario, Maximiliano Pullaro a ir por un turno más, una de las cuestiones que había dificultado durante años avanzar con cualquier reforma.

Además, los convencionales aprobarán el fin de la mayoría automática (28 sobre 50 bancas) para quien gana la elección en el rubro Diputados. El plenario comenzará a las 14.

“Vamos a hacer una reforma profunda”, sostuvo, satisfecho por los últimos dos días de intenso trabajo, el presidente de la comisión Redactora, Joaquín Blanco, a Radio 2. Y es que los 105 dictámenes de las cinco comisiones temáticas tienen que pasar por la Redactora antes de llegar a recinto, para que cada texto sea lo más claro posible y no genere interferencias ni contradicciones con el resto del articulado de la Carta Magna. Esa labor, no sin polémica, comenzó el lunes. Con todo, Blanco destacó “el buen clima laboral”.

“Creemos que estamos escribiendo en firme las nuevas páginas de la Constitución”, dijo.

comision reformadora redacción
La Comisión Redactora emitió los primeros dictámenes parciales

La Comisión Redactora emitió los primeros dictámenes parciales

Los tres temas de la Constitución que se votan este miércoles

Esta tarde los convencionales votarán los dictámenes sobre los Poderes Ejecutivo y Legislativo –la llamada “sala de máquinas”– y la famosa cláusula transitoria que habilita la reelección del actual gobernador Pullaro. Sobre el Ejecutivo votarán también el fin de los decretos de necesidad y urgencia y sobre el Legislativo, además del cambio en el sistema de representación de Diputado, la ampliación del período de sesiones ordinarias.

La posibilidad de reelección le da mayor poder al gobernador, al terminar con el síndrome del “pato rengo”, como se nombra al período final de un mandatario, en el que suele perder capacidad de acción e influencia. Como contrapartida, el cambio en el sistema de representación legislativa convierte a la Cámara de Diputados en un campo donde salvo que el oficialismo arrase en las elecciones deberá abrirse al diálogo y la negociación permanentes. Por caso, con los resultados de los comicios de 2023 y sistema D’Hondt puro, Unidos no tendría 28 diputados sino 17.

La prohibición de emitir decretos cierra el combo. Para el oficialismo, es gobernabilidad en base al diálogo; para la oposición, un piso de control que lo obliga también a mostrar responsabilidad institucional.

Cómo sigue el trabajo de la Constituyente

Ahora los convencionales de la comisión Redactora continúan su trabajo dictamen por dictamen para despacharlos al plenario y que sean sometido a votación. Lo hacen con un cronograma apretado, ya definido, que establece un orden temático. La Constituyente tiene por delante aún cuatro sesiones plenarias más antes de la doble sesión final, el 9 y 10 de septiembre.

Siguen así:

  • Viernes 29 de agosto: sesión plenaria para votar dictámenes de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana.
  • Lunes 1 de septiembre: sesión plenaria para votar dictámenes de la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial.
  • Miércoles 3 de septiembre: sesión plenaria para votar dictámenes de la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales.
  • Viernes 5 de septiembre: sesión plenaria Declaraciones, Derechos y Garantías.
  • Martes 9 y miércoles 10 de septiembre: Sesión final.

• LEER MÁS: Reforma de la Constitución: la Convención aprobaría este miércoles la cláusula que habilita la reelección del gobernador

Constitución Santa Fe cambios Nueva votación
Noticias relacionadas
mercado negro: como actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

precio de la nafta: advierten que aumento casi 20 por ciento en un ano

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20 por ciento en un año

Las elecciones se llevarán a cabo en octubre ara renovar de manera parcial el congreso. Así será la boleta usada en Santa Fe 

Comenzó la campaña electoral en Santa Fe: qué se vota en las elecciones legislativas de octubre

La discusión sobre el uso de inteligencia artificial se intensificó en los Tribunales provinciales.

Conflicto con Inteligencia Artificial: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Lo último

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Último Momento
Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

Se cumple un año desde que Williams anunció que Colapinto correría en la Fórmula 1

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

En el partido de Argentina con Venezuela, la tribuna Centenario Baja estará ocupada por niños

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

¿García puede tener su primera convocatoria en Colón?

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Ovación
Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Unión realizó la presentación oficial del Torneo Diego Barisone

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Se juega la gran final única del Apertura de la Liga Santafesina en San Justo

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

El regreso de Paulo Díaz, la incógnita en River para enfrentar a Unión

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: Es una gran apuesta para Santa Fe

Chiaraviglio, a propósito de los Juegos Suramericanos: "Es una gran apuesta para Santa Fe"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná