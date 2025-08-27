Uno Santa Fe | Santa Fe | banda

Mercado negro: cómo actuaba la banda que se dedicaba al robo de motos en la ciudad

Nueve allanamientos permitieron la detención de cuatro personas y el secuestro de varios elementos relacionados a la sustracción de motovehículos en domicilios

27 de agosto 2025
La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda dedicada al robo de motos en la ciudad capital, donde a partir de una serie de allanamientos lograron detener a sus involucrados y secuestrar varios elementos.

Alejandra Carrizo, coordinadora de PDI, detalló que fueron un total de 9 allanamientos los que se realizaron en la ciudad en el marco de la investigación, “donde se produjeron dos detenciones de varones mayores de edad y un menor de edad (los tres por robo de motos), y una mujer mayor de edad (por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil), quienes quedaron a disposición de la Fiscalía”.

Además, “se produjo el secuestro de una camioneta Ford F-100, la que era utilizada para levantar las motos y retirarlas de los domicilios donde se producían los hechos”.

También secuestraron un arma de fuego calibre .22, teléfonos celulares, partes de motos, una motocicleta con pedido vigente por robo -denunciado el pasado domingo en jurisdicción de la Comisaría 5ª-, y un corta candado.

Todos los elementos secuestrados este martes fueron puestos a disposición del fiscal interviniente, Ignacio Lascurain.

Una banda que ingresaba a domicilios

La coordinadora de PDI explicó que a los detenidos “se los puede catalogar como una banda debido a que, hasta el momento, se pueden endilgar entre seis y ocho hechos, y se van a realizar análisis de otros hechos en los que podrían estar involucradas estas personas”.

La mecánica de los ilícitos cometidos en los últimos días “era ingresar a los domicilios en una franja horaria entre la 1 y las 5 de la mañana aproximadamente y sustraer estos motovehículos. Posterior a eso, se llamaba a las víctimas y se les solicitaba un pedido de rescate”, indicó Carrizo.

Cabe remarcar que la PDI pudo identificar los domicilios allanados a partir del trabajo de la Dirección de Inteligencia, y también gracias al aporte de la ciudadanía a través de llamados al 911.

Tentativa de homicidio

También este martes, personal de la PDI detuvo a M. M. N., de 23 años, por homicidio en grado de tentativa en carácter de coautor, quien quedó a disposición de la justicia.

El 16 de febrero de 2024, un hombre ingresó herido de gravedad a un nosocomio local, tras participar en una pelea con tres hombres que se encontraban en local bailable, ubicado en Bulevar Gálvez y San Luis, y luego de la agresión se dieron a la fuga en una moto.

Los efectivos de la PDI realizaron trabajos de investigación, logrando individualizar a uno de los posibles sospechosos, y por disposición fiscal interviniente realizaron allanamientos: el 05/03/24 en una vivienda de calle 3 de Febrero y Pje. Público, y el 05/04/24 en un domicilio de calle Centenera al 4300 del Barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe; siendo que en este último detuvieron a C. A. S., de 20 años.

