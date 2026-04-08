Comercio santafesino: seis de cada diez negocios no lograron ganarle a la inflación en marzo

El repunte fue leve y la actividad sigue resentida en términos reales, con fuerte presión sobre la rentabilidad.

La actividad del comercio minorista en Santa Fe mostró en marzo señales mixtas: si bien se registró un leve repunte respecto a febrero, la mayoría de los locales no logró superar la inflación en términos reales , según el informe elaborado por el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales del Centro Comercial.

De acuerdo al relevamiento, con un IPC interanual del 33,1% , solo el 23,1% de los comercios logró un crecimiento en su facturación por encima de ese índice. En contraste, el 50,2% registró subas por debajo de la inflación , lo que implica una caída real de la actividad , mientras que un 26,7% directamente informó menores ventas nominales .

Consumo moderado y foco en promociones

Entre los testimonios recogidos, los comerciantes coincidieron en que durante marzo se percibió “más movimiento que en febrero”, en parte vinculado al inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, remarcaron que el consumidor mantiene hábitos cautelosos, con fuerte inclinación hacia ofertas, descuentos y promociones.

Este comportamiento refleja un escenario donde el poder adquisitivo sigue condicionado, obligando a los comercios a competir con estrategias comerciales más agresivas.

Preocupación por la rentabilidad

Uno de los puntos más sensibles del informe es el impacto en la rentabilidad. Con ventas amesetadas y costos operativos en alza, crece la inquietud entre los comerciantes sobre la sostenibilidad de sus negocios.

“El escenario empieza a preocupar”, sintetizaron desde el sector, marcando que el margen entre ingresos y gastos se achica cada vez más.

En cuanto a las perspectivas a un año, el informe refleja cautela en el sector, con expectativas moderadas y un contexto aún incierto. Esta situación también repercute en las decisiones de inversión, que se mantienen contenidas ante la falta de señales claras de recuperación sostenida.