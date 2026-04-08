Pronóstico extendido en Santa Fe: días soleados y leve descenso el fin de semana

El comienzo de este miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada y con algunas nubes y una temperatura de 14.9° a las 7.30 de la mañana , con una máxima prevista de 22° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son relativamente estables a estables. En el día de la fecha, se observa en la región la acción plena del sistema frontal frío, el cual con su lento avance logra mejorar las condiciones meteorológicas de forma gradual. Esta situación permite que las jornadas se presenten mayormente despejadas, todavía con alguna nubosidad por momentos, con descenso de las temperaturas mínimas y una tendencia en suave ascenso de las máximas a lo largo de la semana.

Jueves con cielo despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante las primeras horas del día. Condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave ascenso: mínima 14º y máxima 23º. Vientos leves del sector sur/sureste, rotando al este/sureste.

En tanto para el viernes se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 15º y máxima 24º. Vientos leves del sector este/noreste, rotando al noreste por momentos e incrementando levemente su intensidad.

Por último, se espera que el fin de semana comience con un sábado mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos, sobre todo durante la tarde y tarde/noche. Condiciones estables y baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante la tarde. Temperaturas en suave descenso: mínima 13º y máxima 20º. Vientos leves predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noroeste por momentos.

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