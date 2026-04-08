Servicio de colectivos en la ciudad de Santa Fe: empresarios anticipan un posible paro este jueves

Sin fondos nacionales, peligra el pago a choferes y la continuidad del servicio. Los factores que alimentan la crisis

La crisis del transporte urbano en la ciudad de Santa Fe alcanzó un punto crítico y la posibilidad de un paro de colectivos para este jueves cobra cada vez más fuerza. Las empresas prestatarias advirtieron que, si no logran cubrir el pago de salarios durante la jornada de este miércoles, el servicio podría verse completamente interrumpido.

En ese marco, referentes de las firmas Autobuses Santa Fe y Ersa confirmaron que la situación financiera es límite. “A las 5 de la tarde, si no tengo el dinero para pagar el salario, mañana no habrá colectivos”, sostuvo el empresario Gerardo Ingaramo, quien viajó a Buenos Aires junto a dirigentes de Fatap para gestionar fondos ante el Gobierno nacional.

La advertencia no es menor: el no pago de sueldos activaría automáticamente un conflicto gremial que derivaría en un paro de choferes, dejando sin servicio a miles de usuarios en la capital provincial.

Sistema al borde del colapso

La amenaza de paro se da en un contexto de fuerte deterioro del sistema. Desde esta semana, las empresas ya aplican un recorte del 7% de la flota, lo que se traduce en menos unidades en circulación y mayores tiempos de espera en las paradas.

Según explicaron desde el sector, el principal problema es la imposibilidad de afrontar costos básicos como el combustible, cuyo precio se disparó en las últimas semanas.

Los factores que empujan la crisis

El escenario actual responde a la combinación de tres variables clave:

Deuda de Nación: el Estado nacional adeuda cerca de $1.000 millones correspondientes a compensaciones por atributos sociales de la tarjeta SUBE . Sin esos fondos, las empresas aseguran que no pueden cumplir con los salarios.

el Estado nacional adeuda cerca de correspondientes a compensaciones por atributos sociales de la tarjeta . Sin esos fondos, las empresas aseguran que no pueden cumplir con los salarios. Suba del gasoil: el impacto del precio internacional del petróleo —conocido como el “efecto Brent” — provocó un aumento del 35% en el combustible durante marzo, elevando drásticamente los costos operativos.

el impacto del precio internacional del petróleo —conocido como el — provocó un aumento del durante marzo, elevando drásticamente los costos operativos. Tarifa desactualizada: las empresas habían solicitado un boleto de $2.100, pero el valor vigente es de $1.720, lo que genera un desfasaje que consideran insostenible.

Las próximas horas serán determinantes. Las gestiones en Buenos Aires buscan destrabar fondos que permitan garantizar el pago de sueldos y evitar el paro de colectivos.

Sin embargo, desde el sector fueron contundentes: si el dinero no aparece este miércoles, el sistema podría paralizarse este jueves. “Si no pagamos los sueldos hoy, mañana se complica la seguridad del servicio porque la gente no va a salir a trabajar”, advirtió Ingaramo.

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