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Avanza la disputa de la 3° fecha del Apertura Polaca Burtovoy

Con tres encuentros, este miércoles continuará la disputa del tercer capítulo del Apertura de Primera A liguista. Cinco partidos se trasladaron al 15 de abril

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 08:21hs
Por la 3° fecha del Apertura

Por la 3° fecha del Apertura, Ateneo Inmaculada visitará a Ciclón Norte en la ciudad de Cayastá.

La tercera fecha del Torneo Apertura de Primera A José Luis Burtovoy que organiza la Liga Santafesina disputará tres encuentros más este miércoles 8 de abril. Para el 15 de abril fueron postergados cinco cotejos, y el viernes dará comienzo la cuarta fecha con dos adelantos. En el ascenso el jueves 9 se concretará un anticipo válido por la fecha 3. Es importante señalar que fueron postergados los encuentros correspondientes a la Copa Túnel Subfluvial.

Continúa la acción en el Apertura Polaca Burtovoy

En la presente jornada de miércoles 8 de abril se jugarán tres cotejos válidos por la tercera fecha del Apertura José Luis Burtovoy. A partir de las 17, en el Ricardo Yossen, en el departamento Garay, Ciclón Norte recibirá a Ateneo Inmaculada. A partir de las 21, en la cancha Pedro Pablo Pasculi, en el predio Nery Pumpido, Newell´s de barrio Roma jugará frente a Deportivo Nobleza de Recreo, y a las 21.30, en el estadio Coloso del Oeste, Sanjustino se medirá con Juventud Unida de Candioti.

Fueron postergados para el miércoles 15 de abril los siguientes encuentros: Universidad del Litoral con Náutico El Quillá, Colón de San Justo con Colón de Santa Fe, Las Flores II con Deportivo Santa Rosa y Ciclón Racing con Gimnasia y Esgrima de Ciudadela.

Recordemos que ya se jugaron cuatro cotejos: Cosmos y Unión de Santa Fe igualaron 0 a 0, La Perla del Oeste derrotó a Independiente en Santo Tomé por 3 a 0, Sportivo Guadalupe venció a Academia Andrés Cabrera por 2 a 1 y en Cabaña Leiva, La Salle Jobson doblegó a Nacional por 3 a 1.

En cuanto a la cuarta fecha del certamen principal liguista, el viernes 10 de abril, a las 16, en la Tatenguita, Unión de Santa Fe se medirá con La Salle Jobson, y a partir de las 21.30, en el predio Nery Pumpido, Deportivo Santa Rosa jugará frente a Colón de San Justo.

En relación a la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera B, el jueves 9 de abril, a partir de las 21.30, en la cancha Pedro Pablo Pasculli del predio Nery Pumpido se medirán Defensores de Alto Verde con Atlético Arroyo Leyes.

Se postergaron los cotejos de la Copa Túnel Subfluvial. Según se informó, los partidos programados para este miércoles 8, correspondientes a los Cuartos de Final (ida) de la Copa Túnel Subfluvial, quedan suspendidos debido a las condiciones climáticas y el estado de los campos de juego. Los encuentros serán reprogramados para la próxima semana, informándose en breve las nuevas fechas y horarios oficiales. En un comunicado señalaron que "agradecemos la comprensión de clubes, jugadores, cuerpos técnicos y público en general".

Apertura Burtovoy fecha
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