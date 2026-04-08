Amenazas en escuelas de Rafaela y Sunchales: liberaron al menor y hay más de 10 casos en investigación

La escuela Alberdi de la ciudad de Rafaela, donde un menor fue armado a clases

La ciudad de Rafaela atraviesa días de alta preocupación tras una serie de amenazas a escuelas que generaron alarma en la comunidad educativa. En ese marco, este martes se desarrolló una audiencia penal juvenil en los Tribunales locales, donde se resolvió la liberación del menor detenido por intimidaciones difundidas en redes sociales.

La audiencia tuvo lugar en la Sala N° 1 y fue presidida por la jueza Laura Lencina, con la participación de la fiscal Carina Gerbaldo y la defensora Victoria Romano. El imputado, identificado por sus iniciales S.M.J., recuperó la libertad, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las condiciones de la medida.

El menor que fue detenido por las amenazas a escuelas de Sunchales y Rafaela, que se viralizaron en redes sociales, fue liberado

El adolescente había sido detenido luego de que se viralizaran mensajes en los que advertía sobre posibles ataques armados en instituciones educativas de Rafaela y la región, lo que desató un fuerte operativo preventivo y temor entre familias, docentes y alumnos.

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Escuelas en alerta: episodios recientes y creciente tensión

En los últimos días se registraron situaciones que profundizaron la inquietud. Por un lado, un menor ingresó con una réplica de arma de aire comprimido a la escuela Alberdi. Por otro, en la escuela Malvinas Argentinas, un joven de 19 años fue detenido tras llevar una picana eléctrica al establecimiento.

Estos hechos se suman a un escenario más amplio: desde el Ministerio de Educación confirmaron que ya son más de 10 casos en análisis vinculados a conflictos, amenazas o situaciones de violencia en el ámbito escolar.

Educación: “La escuela sola no puede”

Ante este contexto, autoridades provinciales brindaron precisiones sobre el abordaje al medio Rafaela Noticias. La secretaria de Gestión Territorial, Daiana Gallo Ambrosis, remarcó que los protocolos se aplican de forma estricta, pero advirtió sobre la necesidad de un trabajo conjunto. “La escuela sola no puede; hay un compromiso fuerte que tiene que tener la familia”, afirmó.

En la misma línea, María Laura López, delegada de la Regional III de Educación, explicó que el eje está puesto en la prevención y el acompañamiento, a través de espacios de escucha que permitan desactivar conflictos antes de que escalen.

Además, dejó en claro que la respuesta no apunta a la expulsión de los estudiantes involucrados: “La idea no es que sean expulsados, sino trabajar en la reinserción y el acompañamiento”.

Seguridad escolar: sin requisas ni policías permanentes

Uno de los puntos centrales del debate es cómo garantizar la seguridad en las escuelas. En ese sentido, Gallo Ambrosis fue categórica al descartar medidas como revisar mochilas o realizar cacheos. “No vamos a vulnerar derechos. No se pueden revisar mochilas ni hacer requisas”, sostuvo.

Asimismo, desde el Ministerio indicaron que, si bien existe monitoreo en los entornos escolares, no se busca instalar presencia policial permanente dentro de las instituciones. “No queremos que sea natural que haya policías en las escuelas”, explicó la funcionaria.

El clima de incertidumbre también impactó en la asistencia. Muchas familias optaron por no enviar a sus hijos a clases por temor, aunque desde Educación insistieron en que las escuelas siguen siendo el lugar más seguro para los estudiantes.

Las autoridades remarcaron que la comunicación oficial se canaliza a través de cada institución, con el objetivo de preservar a los menores y evitar la difusión de información sensible.

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