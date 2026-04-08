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Retorna la acción del Súper Rugby Américas con la disputa de la séptima fecha

Serán cuatro jornadas a puro rugby. Un fin de semana extendido para una séptima fecha que promete buenos partidos en el cierre de la primera fase del Súper Rugby Américas. Capibaras jugará el lunes en el Hipódromo de Rosario

Ovación

Por Ovación

8 de abril 2026 · 09:59hs
Capibaras se prepara con todo para jugar con Tarucas el lunes en el Hipódromo de Rosario por la 7° fecha del Súper Rugby Américas.

Capibaras se prepara con todo para jugar con Tarucas el lunes en el Hipódromo de Rosario por la 7° fecha del Súper Rugby Américas.

El cierre de la primera fase del Súper Rugby Américas 2026 llega tras un necesario y merecido fin de semana sin actividad y tendrán un partido por jornada el viernes, sábado y domingo, finalizando el lunes. Todo está dado para que en el Hipódromo de Rosario se viva más del gran éxito que fue el partido jugado el lunes de la semana anterior en Córdoba. Será el primer enfrentamiento entre la franquicia litoraleña y la que tiene base en Tucumán.

Se viene la séptima fecha del Súper Rugby Américas

Partido de alto impacto se jugará en el Hipódromo de Rosario el lunes por la noche, en lo que será el primer enfrentamiento entre las dos franquicias más nuevas del universo Súper Rugby Américas. Capibaras XV, formada en este 2026, recibirá a Tarucas, nacida en 2025.

Los tucumanos marchan terceros con 23 puntos, mientras que el anfitrión, con 16 puntos, debe sumar para alejarse del quinto, Peñarol Rugby, que le sigue a dos puntos. Acecha también Selknam, con 13. Sin antecedentes previos, será el partido debut entre ambos rivales, misma condición que le tocará a Juan Sebastián Maio.

Ex medio scrum de Monte Grande, en el rugby de Buenos Aires, se volcó al referato de juveniles en su último año como jugador. A los 29 años, comenzó en el rugby de adultos y rápidamente fue escalando hasta posicionarse en el Top 14 a fines de 2021, subiendo al panel nacional de la Unión Argentina de Rugby en 2022.

En la tercera fecha del Súper Rugby Américas 2023, fue asistente de Matías Esteban en el triunfo de Pampas ante American Raptors. Sumó catorce partidos como juez de touch antes de recibir, a los 38 años, la oportunidad de dirigir en el torneo. Lo hará acompañado de Juan Manuel Martínez y Juan Vega, que también debuta como asistente en el SRA.

Sin equivalencias previas

Será el octavo enfrentamiento entre Pampas y Peñarol Rugby. A pesar de que los uruguayos de Peñarol Rugby han ganado dos títulos del torneo, no han podido derrotar aún al conjunto de la capital argentina. Tomás Bertazza tendrá el control del partido. Será su quinto partido del torneo esta temporada y tercera vez que dirija este encuentro. Lo acompañarán Cauã Ricardo y Simón Larrubia, ambos de dilatada trayectoria en el rugby de la región.

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El santafesino Gonzalo Del Pazo, se ha ganado un lugar en el equipo de Yacar&eacute; XV, que jugar&aacute; ante Dogos el s&aacute;bado.

El santafesino Gonzalo Del Pazo, se ha ganado un lugar en el equipo de Yacaré XV, que jugará ante Dogos el sábado.

Primero por diferencia de puntos, pero compartiendo la punta con Pampas, Dogos XV llegará a Asunción para enfrentar a un equipo local que, aún no habiendo ganado, no marcha último. En cinco de sus seis partidos de esta temporada, Yacaré XV ha sumado punto bonus, lo que lo pone una posición arriba de Cobras Brasil Rugby. Damián Schneider dirigirá por sexta vez en la capital paraguaya en 28 partidos del Súper Rugby Américas.

La atención viajará a la ciudad más poblada de la región, donde Cobras Brasil Rugby recibe a Selknam Rugby, en un encuentro de equipos que necesitan sumar puntos para no perderle pisada a los líderes. Gonzalo de Achával estará en el Nicolau Alayón dirigiendo por treceava vez en el Súper Rugby Américas y tercera esta temporada. De las seis veces que dirigió la franquicia brasileña, tres fueron de local.

Programación 7° fecha:

Viernes 9/4:

20, Pampas vs. Peñarol en el CASI

Sábado 11/4:

20, Yacaré vs. Dogos XV en Asunción

Domingo 12/4:

15, Cobras de Brasil vs. Selknam en San Pablo

Lunes 13/4:

20, Capibaras vs. Tarucas en el Hipódromo de Rosario.

Super Rugby Américas fecha séptima
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