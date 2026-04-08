Ladrones ingresaron por los techos, desactivaron la alarma y sustrajeron dinero de la administración de la empresa Desarrollos Inmobiliarios

Este miércoles por la mañana, los propietarios de la firma inmobiliaria 2R Desarrollos Inmobiliarios llegaron al local ubicado en la esquina de Uruguay y 1° de Mayo y, al abrir las puertas, encontraron todo revuelto en el interior de la administración. De inmediato constataron que delincuentes habían ingresado por los techos .

Tras realizar un arqueo , confirmaron que los ladrones —que evidenciaron contar con información precisa — se llevaron una importante suma de dinero en efectivo . Además, verificaron que los techos fueron vulnerados y que el sistema de sensores y alarmas fue desactivado .

Denuncia

Uno de los propietarios indicó que el sistema de alarmas se activó durante la madrugada, lo que fue detectado por la agencia de seguridad encargada del monitoreo. Desde allí dieron aviso a la central de emergencias 911, lo que motivó la presencia policial en el lugar.

Sin embargo, en ese momento, los agentes no detectaron anomalías. La situación fue informada a los dueños del negocio, quienes recién al llegar por la mañana advirtieron no solo el robo de dinero, sino también los destrozos en el inmueble, además de la intrusión por los techos y la manipulación de los sistemas electrónicos de seguridad.

Hipótesis

Entre los primeros oficiales que intervinieron surgió la hipótesis de que los autores del hecho contaban con información privilegiada sobre la existencia de dinero en efectivo en la inmobiliaria, así como también con los conocimientos necesarios para neutralizar el sistema de alarmas.

Los efectivos de Orden Público dialogaron con vecinos de la zona y constataron la presencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, que podrían aportar datos clave para la investigación.

Peritajes Criminalísticos

Los damnificados radicaron la denuncia a través de la central 911. Posteriormente, efectivos de la Estación Policial Sur verificaron la magnitud del hecho e informaron a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital.

A su vez, se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de los peritajes criminalísticos.

Las tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de identificar a los responsables del robo.

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