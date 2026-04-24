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Cómo estará el clima en Santa Fe: jornada soleada hoy y cambio de tiempo el fin de semana

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

24 de abril 2026 · 07:55hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

UNO Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este viernes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada soleada, fresca y una temperatura de 19.2° a las 7.30 de la mañana, con una máxima prevista de 25°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, debido al desplazamiento del sistema anticiclónico (Alta Presión) hacia el noreste, desplazándose hacia las costas de Brasil, permite que se generalice en ingreso de aire algo más cálido a la región y con ello comience a observarse una suave tendencia de inestabilización. No obstante ello, dicho proceso no debería ser de gran magnitud, permitiendo solo el aumento de la nubosidad junto con la posibilidad de lluvias débiles y dispersas hacia últimas horas del sábado y primeras del domingo, acompañando al ingreso de un nuevo sistema frío. Junto con el ingreso de dicho sistema, se esperan que las temperaturas desciendan hacia comienzos de la semana próxima.

Sábado con cielo mayormente despejado, con nubosidad variable en aumento durante la jornada. Condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas hacia la tarde/noche o la noche. Temperaturas en gradual ascenso de las mínimas, 19º y poco cambio de las máximas, 26º. Vientos leves de direcciones variables, predominando del sector sur/sureste por momentos.

En tanto se espera un domingo con cielo parcialmente nublado a nublado, con tendencia a despejarse durante la jornada y condiciones relativamente estables a estables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas o lloviznas durante las primeras horas del día, no descartándose algunos chaparrones algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso: mínima 11º y máxima 21º. Vientos leves de direcciones variables, cambiando a moderados o regulares del sector sur/suroeste hacia la tarde.

Por último, lunes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momento y con condiciones estables. Temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos leves a moderados del sector suroeste, rotando al oeste/noroeste hacia la tarde.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

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