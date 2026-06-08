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Cómo será el megaparque solar que construirán en San Carlos Centro y que será el más grande de Santa Fe

El Gobierno nacional autorizó el ingreso del proyecto al Mercado Eléctrico Mayorista. La inversión de Industrias Juan F. Secco se desarrollará sobre más de 350 hectáreas y promete generar empleo, impulsar proveedores locales y posicionar a la ciudad como un polo estratégico de energía renovable.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de junio 2026 · 19:59hs
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El Gobierno nacional autorizó el ingreso del futuro Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

El Gobierno nacional autorizó el ingreso del futuro Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), habilitando a la empresa Industrias Juan F. Secco S.A. a operar como agente generador dentro del sistema eléctrico nacional.

San Carlos Centro, localidad del Departamento Las Colonias en la provincia de Santa Fe, dio un paso clave para convertirse en uno de los principales polos de generación de energía renovable del país. El Gobierno nacional autorizó el ingreso del futuro Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), habilitando a la empresa Industrias Juan F. Secco S.A. a operar como agente generador dentro del sistema eléctrico nacional.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 120/2026 de la Secretaría de Energía y representa un avance decisivo para un proyecto que contará con una potencia instalada de 150 megavatios (MW), convirtiéndose en el parque solar más importante de Santa Fe y uno de los más grandes de Argentina.

El emprendimiento se emplazará en unas 354 hectáreas ubicadas al oeste de la zona rural sancarlina, al norte de la ex estación ferroviaria de Coronel Rodríguez. Según explicó el intendente Juan José Placenzotti, las primeras gestiones con la empresa comenzaron en 2024 y se fueron consolidando a través de distintos trámites y autorizaciones provinciales.

“Los primeros contactos con la empresa se iniciaron en 2024. Luego, en enero de 2025, nos presentaron formalmente el pedido de uso de suelo para los terrenos donde se realizará la inversión”, detalló el mandatario local.

SAN CARLOS CENTRO 111

Un proyecto para una zona no urbanizable

Placenzotti explicó que gran parte del predio seleccionado corresponde a una zona de cañadas con restricciones para otras actividades productivas.

“De las 354 hectáreas, 99 están ubicadas en una zona no urbanizable y otras 255 presentan riesgo de inundación. Son terrenos que no pueden destinarse a agricultura o ganadería, por lo que este tipo de proyectos resulta una alternativa ideal”, señaló en LT10.

Tras los estudios técnicos correspondientes, la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe emitió en diciembre de 2025 la resolución de zonificación del predio. Posteriormente, el municipio aprobó los puntos de escurrimiento pluvial para garantizar que la obra no genere riesgos de anegamientos.

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Conexión al sistema eléctrico nacional

El parque se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante una nueva estación transformadora de 132 kV, vinculada a la línea de alta tensión San Carlos Centro-María Juana, bajo jurisdicción de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

JUAN JOSE PLACENZOTTI 1

“Es un proyecto de enorme impacto para la provincia y para el país. Tiene una potencia de 150 megavatios, algo realmente impresionante”, destacó Placenzotti.

Además, remarcó que el emprendimiento superará ampliamente a otras instalaciones similares de la provincia.

“Este nuevo parque solar será tres veces más grande que el de San Lorenzo, que hoy es el más cercano. Nos llena de alegría que capitales privados elijan radicarse en nuestro distrito”, afirmó.

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Dos años de obras y generación de empleo

De acuerdo con las estimaciones de la empresa, la construcción demandará alrededor de dos años e incluirá importantes trabajos civiles, eléctricos y de infraestructura vial.

“En los próximos meses comenzarán las tareas de preinstalación. Es una obra muy compleja por la cantidad de paneles que se deben montar y por todas las obras complementarias que requiere”, explicó el intendente.

En ese sentido, aseguró que uno de los principales objetivos es maximizar la contratación de mano de obra y proveedores de la región.

“Lo que se pueda realizar con trabajadores de la zona, esa es la idea. Hay tareas específicas que requieren capacitación, pero buscamos generar empleo y dar un fuerte impulso a los proveedores locales”, sostuvo.

Impacto regional

Para Placenzotti, el beneficio del proyecto excederá ampliamente los límites de San Carlos Centro.

“Este parque no favorecerá solamente a nuestra ciudad, sino a toda la región por la cadena de valor que genera y por el movimiento económico que traerá aparejado”, aseguró.

Finalmente, el intendente celebró el avance de una iniciativa que posiciona a la ciudad en un lugar estratégico dentro del mapa energético nacional. “Nos llena de alegría poner a San Carlos Centro en un punto importante de la provincia. Este proyecto nos hace crecer y nos posiciona de manera muy relevante en la agenda santafesina”, concluyó.

San Carlos Centro Santa Fe proyecto sistema Parque
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