Ola de robos en San José del Rincón: comerciantes y vecinos exigen respuestas ante un "hartazgo generalizado"

Distintas vecinales de la ciudad, junto al Centro Comercial, unieron reclamos por los constantes ataques a locales sobre la colectora de la ruta. Los vecinos pidieron a las autoridades frenar la "puerta giratoria" de los menores de edad que delinquen. Cuestionan demoras en el 911 y el sorpresivo traslado de la Comisaría.

La paciencia de los vecinos y comerciantes de San José del Rincón llegó a un límite. En las últimas semanas, un marcado incremento en la frecuencia y la violencia de los delitos contra la propiedad encendió las alarmas en la localidad costera. Ante un escenario que califican de "hartazgo generalizado", diversas instituciones locales —encabezadas por la Vecinal Rincón Norte, la Unión de Vecinales y el Centro Comercial— se movilizaron en bloque para exigir medidas urgentes a los tres poderes del Estado.

El referente vecinal, Agustín Boteron, trazó un crudo diagnóstico sobre la vulnerabilidad que golpea de lleno al sector productivo y comercial de la zona . “Los comercios están siendo últimamente muy golpeados. Se están dando hechos muy frecuentemente, muy similares y muy ensañados, donde rompen vidrieras para robar mercadería que a los propietarios les cuesta mucho reponer” , detalló, evidenciando el daño económico colateral que sufren las pymes locales.

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El reclamo por la “puerta giratoria”

Uno de los principales vectores de indignación en la comunidad radica en la recurrencia de delitos cometidos por menores de edad. De acuerdo con lo expuesto por los vecinos, los jóvenes delincuentes son capturados en flagrancia por las fuerzas de seguridad pero recuperan la libertad a las pocas horas por disposición legal, lo que alimenta una profunda sensación de impunidad e impotencia.

Con el objetivo de buscar alternativas, la semana pasada se concretó una concurrida asamblea que sentó a la misma mesa al fiscal de la causa, el Dr. Carlos Nesier, junto a autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la ciudad. En ese marco, el Centro Comercial formalizó una propuesta clave para agilizar la respuesta judicial: crear una sede o filial de fiscales en la zona de la Costa, fundamentado en el crecimiento exponencial de locales, principalmente sobre la colectora de la Ruta Provincial N° 1.

“Se planteó la posibilidad de tener una sede de los fiscales en la zona. Sin embargo, las autoridades judiciales desestimaron la iniciativa en lo inmediato por razones de cercanía geográfica con la capital santafesina", explicó Boteron, quien ratificó que el planteo sigue firme porque "los números dicen otra cosa".

Polémica por el "enroque" de dependencias y fallas en el 911

La estrategia del Ministerio de Seguridad en el territorio también quedó bajo la lupa de los rinconeros. Recientemente se ejecutó el traslado de la Comisaría de Rincón —que históricamente funcionaba a pocas cuadras de la Municipalidad— hacia el edificio donde operaba el Comando Radioeléctrico, realizando un enroque físico entre ambas reparticiones. "No se entiende muy bien qué se está buscando con esto. Si hay datos técnicos que sustenten este cambio, sería interesante conocerlos", cuestionó el vecinalista.

A pesar de que se registran patrullajes preventivos, la operatividad policial demostró fallas críticas de coordinación en las últimas semanas. Según denunciaron desde Rincón Norte, durante una serie de robos perpetrados a la madrugada en el sector norte, las unidades móviles del 911 y del Comando no llegaron a tiempo o directamente no se presentaron, dejando a las víctimas en una situación de total desamparo.

El rol clave de la prevención urbana municipal

Finalmente, las entidades vecinales redirigieron parte del reclamo hacia el gobierno local, advirtiendo que la falta de mantenimiento urbano facilita el accionar y la huida de las bandas delictivas. Boteron enumeró una serie de deficiencias estructurales de resorte municipal que demandan atención inmediata: la reparación del parque lumínico, la recolección de macrobasurales y montones de ramas que obstruyen la visibilidad, y el mejoramiento del trazado vial.

Sobre esto último, remarcó que las características geográficas de Rincón complican los operativos: a diferencia de la cuadrícula de Santa Fe, la Costa posee numerosas calles cortadas que actúan como trampas para los patrulleros pero abren vías de escape ideales para los delincuentes a pie. "En los últimos 23 años no se ha encontrado una solución definitiva y, a medida que más gente viene a vivir, la inseguridad acompaña ese crecimiento", concluyó.