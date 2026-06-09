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Cuenca del Plata en alerta: Santa Fe coordinó con Nación el plan de contingencia ante la llegada de "El Niño"

El secretario de Protección Civil provincial, Marcos Escajadillo, participó de la mesa federal convocada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE). Organismos científicos como el INA y el SMN presentaron simulaciones de inundaciones.

9 de junio 2026 · 19:22hs
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Cuenca del Plata en alerta: Santa Fe coordinó con Nación el plan de contingencia ante la llegada de El Niño

Cuenca del Plata en alerta: Santa Fe coordinó con Nación el plan de contingencia ante la llegada de "El Niño"

La provincia de Santa Fe consolidó su rol estratégico en la gestión del riesgo hídrico regional al participar de la segunda reunión de la Mesa de Alerta Temprana y Preparación ante El Niño 2026. El espacio de articulación federal, impulsado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dio continuidad al primer encuentro técnico que se había desarrollado a comienzos de mayo en la capital santafesina, consolidando una agenda común para las jurisdicciones que integran la Cuenca del Plata.

El propósito central del dispositivo radica en monitorear de forma milimétrica la evolución del fenómeno climático global, cruzar antecedentes históricos de inundaciones y predecir los niveles de afectación en los cascos urbanos y zonas productivas de cara al ciclo hidrológico venidero.

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Un frente científico-técnico para proyectar el impacto

Durante el cónclave, las máximas autoridades políticas de las provincias litoraleñas recibieron una exhaustiva actualización técnica sobre el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El informe unificado fue elaborado por los especialistas de la Red de Organismos Científico Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres (GIRCyT), con aportes de agencias críticas del Estado:

► Servicio Meteorológico Nacional (SMN): Proyecciones de lluvias y anomalías.

► Instituto Nacional del Agua (INA): Modelados de crecidas de los ríos Paraná y Salado.

► Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE): Mapas e imágenes satelitales.

► Oficina de Monitoreo de Emergencias Agropecuarias (OMEGA): Impacto en suelos y cultivos.

Una de las herramientas más destacadas de la jornada fue la presentación de una simulación digital de inundaciones desarrollada sobre una localidad testigo. Este software predictivo permite observar cómo avanzaría el agua calle por calle ante diferentes milimetrajes de lluvia y desbordes de cauces, un modelo tecnológico que la AFE y las provincias prevén replicar de forma sistemática en los puntos geográficos considerados de "alta prioridad" dentro del territorio santafesino.

Preparación santafesina: medidas no estructurales y Juntas Locales

Al evaluar el estado de situación, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo, fue categórico respecto a la imprevisibilidad del clima pero firme en la necesidad de anticipación: “Si bien no tenemos la certeza científica de cuál será la intensidad final de El Niño, nuestra obligación institucional es prepararnos para el peor escenario hídrico”.

El funcionario ponderó el trabajo de base que la gestión provincial viene desplegando mediante las denominadas medidas no estructurales:

"Estamos acompañando activamente a los intendentes y presidentes comunales en la conformación de las Juntas Locales de Protección Civil y en el diseño riguroso de sus planes de contingencia. Hay que recordar que, por imperio de la ley, la primera respuesta inmediata ante una catástrofe natural corresponde taxativamente a los gobiernos locales", explicó Escajadillo.

El plan de infraestructura preventiva para el ciclo 2026-2027

En paralelo a la capacitación de los comités de crisis, el Gobierno de Santa Fe ejecuta un paquete de obras civiles y mantenimiento logístico en los grandes cordones de protección del Gran Santa Fe y localidades ribereñas, apuntando a blindar las defensas antes del inicio de la temporada de sudestadas y lluvias extraordinarias.

Del encuentro federal, coordinado por el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie, participaron también delegados técnicos y ministros de las provincias de Corrientes, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero y Misiones, configurando un bloque unificado para optimizar recursos logísticos y humanos ante eventuales operativos de evacuación o asistencia humanitaria en la región del Litoral.

El Niño Impacto Santa Fe Nación alerta
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