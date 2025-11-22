Uno Santa Fe | Santa Fe | bienes

Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

La economía santafesina creció un robusto 4,1% en 2024, revirtiendo el retroceso del año anterior. Sin embargo, este crecimiento esconde una fuerte polarización: el sector agropecuario y la industria de alimentos compensaron la profunda recesión en el comercio y la construcción.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

22 de noviembre 2025 · 08:58hs
Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

El Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe, el indicador que mide el valor de los bienes y servicios producidos en la provincia, registró un aumento real del 4,1% en 2024 respecto al año anterior.

El dato oficial surge del informe elaborado por el IPEC, Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. El docuemtno señala que el crecimiento se posiciona en contraste con el desempeño de la economía nacional, que en el mismo período registró una caída del Valor Agregado Bruto (VAB) del -1,4%. De esta manera, Santa Fe no solo superó la media del país, sino que además logró revertir el fuerte retroceso del -7,3% que había sufrido en 2023.

Como resultado de este repunte, la participación de la provincia dentro de la economía argentina se incrementó al 10,1% del VAB nacional, consolidando su peso como uno de los motores productivos del país.

03

El Motor de la Recuperación: el Sector de Bienes

La clave para entender el desempeño de Santa Fe reside en el sector productor de bienes, que incluye la agricultura y la industria, y que experimentó una notable suba real del 14,4%.

El sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue, sin dudas, el gran protagonista, con un crecimiento extraordinario del 57,9%. Este sector por sí solo aportó 5,3 puntos porcentuales al crecimiento total del PBG, superando el crecimiento global de la provincia (4,1%).

Sin embargo, este éxito se concentró casi exclusivamente en los Cultivos agrícolas, que registraron un alza del 109,5%. La suba fue impulsada por la mejora de las condiciones climáticas respecto al año anterior, con el Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras a la cabeza, con un +116,2%.

La contracara fue la Cría de animales (ganadería), que sufrió un duro revés con una caída del -27,0%. Específicamente, la Cría de ganado y producción de leche, lana y pelos descendió un -29,2%. Este contraste refleja una economía productiva con un fuerte desequilibrio interno.

02

El Desempeño de la Industria

La Industria manufacturera también contribuyó positivamente con un crecimiento real del 4,5%, aportando 1,2 puntos porcentuales al PBG total.

Punto Alto: Alimentos y Bebidas. El principal motor industrial fue la Elaboración de productos alimenticios y bebidas, que creció un 23,1% y fue responsable de gran parte de la suba del sector.

Puntos Bajos: Metales y Química. Este repunte fue contenido por fuertes caídas en rubros clave como la Fabricación de metales comunes (-42,2%) y la Fabricación de sustancias y productos químicos (-20,2%).

01

El Frezo de la Recesión en Servicios

Mientras el campo y la industria alimenticia impulsaban el PBG, el sector productor de servicios —que concentra gran parte de la actividad de consumo y el empleo— cayó un -3,2% en términos reales.

El sector más afectado y con mayor impacto negativo en la economía provincial fue el Comercio (mayorista, minorista y reparaciones), que retrocedió un -8,3%. La baja en el consumo minorista y la menor actividad mayorista impactaron negativamente en el PBG en 2,1 puntos porcentuales.

Otras caídas significativas en servicios fueron:

  • Construcciones: Una de las mayores bajas del PBG con -14,8% real, reflejando el parate de la obra pública y privada.

  • Restaurantes y hoteles: Cayeron un -5,7%.
  • Intermediación financiera: Retrocedió un -1,0%.

Solo los servicios vinculados a la administración pública (+3,1%) y a la salud (+2,9%) registraron subas destacables.

La Realidad del Ingreso Santafesino

A pesar de la recesión en el sector servicios, la provincia mantuvo su ventaja en términos de ingreso por habitante.

El PBG per cápita de Santa Fe alcanzó los $13.430.666 a precios corrientes, un valor significativamente superior al producto per cápita nacional, que se situó en $10.524.356.

El informe del IPEC también revela una fuerte dispersión de precios. El aumento de precios implícitos (una medida de la inflación sectorial) fue inferior en el sector de bienes (168,6%) respecto al sector de servicios (204,5%). Las mayores subas de precios se dieron en Intermediación financiera (354,2%) y Pesca (321,0%).

PBGSF-2024

bienes Santa Fe provincia economía
Noticias relacionadas
Los menores de un año son el grupo más afectado

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Costanera oeste de Santa Fe.

Sábado soleado en la ciudad de Santa Fe y para disfrutar al aire libre

Imagen ilustrativa

Cuál es el sueldo promedio en cada provincia: el mapa salarial de 2025 y qué sucede en Santa Fe

Dengue. Son 22 los barrios donde se encontró la presencia del vector transmisor.

Dengue en Santa Fe: aumentó la presencia del mosquito transmisor en 22 barrios de la ciudad

Lo último

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Último Momento
Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Luis Spahn: El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera

Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

Spahn: Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse

Spahn: "Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse"

Ovación
Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: Una pena

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"