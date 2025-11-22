Sábado soleado en la ciudad de Santa Fe y para disfrutar al aire libre

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con pocas nubes, fresco y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 17.2º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema de alta presión, consecuencia del ingreso de una masa de aire frío a la región. Esta situación genera que las condiciones mejoren significativamente con descenso de los registros térmicos y sobre todo de las mínimas, En principio las condiciones buenas y estables deberían mantenerse hasta por lo menos mediados de semana, no obstante ello, dicho sistema debería ir perdiendo fuerza con el correr de los días, por lo que las temperaturas nuevamente presentarán un gradual ascenso a partir del día lunes.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos pero con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 13° y máxima 28°. Vientos leves predominado del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto el lunes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 30°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos, condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 17° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

