Uno Santa Fe | Santa Fe | sábado

Sábado soleado en la ciudad de Santa Fe y para disfrutar al aire libre

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

22 de noviembre 2025 · 08:58hs
Costanera oeste de Santa Fe.

Costanera oeste de Santa Fe.

El comienzo de sábado en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado y con pocas nubes, fresco y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 17.2º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa el predominio de un sistema de alta presión, consecuencia del ingreso de una masa de aire frío a la región. Esta situación genera que las condiciones mejoren significativamente con descenso de los registros térmicos y sobre todo de las mínimas, En principio las condiciones buenas y estables deberían mantenerse hasta por lo menos mediados de semana, no obstante ello, dicho sistema debería ir perdiendo fuerza con el correr de los días, por lo que las temperaturas nuevamente presentarán un gradual ascenso a partir del día lunes.

Domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos pero con condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 13° y máxima 28°. Vientos leves predominado del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

En tanto el lunes se espera cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 15° y máxima 30°. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, martes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos, condiciones estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 17° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste, rotando al este/noreste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

sábado ciudad Santa Fe
Noticias relacionadas
Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones  

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Los menores de un año son el grupo más afectado

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

Radiografía de los bienes y servicios de Santa Fe: las revelaciones y la polarización que desnuda el producto bruto de la provincia

Imagen ilustrativa

Cuál es el sueldo promedio en cada provincia: el mapa salarial de 2025 y qué sucede en Santa Fe

Lo último

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Último Momento
Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Procesaron a exdirectivos de Afip Santa Fe y Vicentín por encubrir reintegros indebidos de IVA por $143 millones

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Tos convulsa: la provincia confirmó la segunda muerte de un bebé de un mes de vida

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Luis Spahn: El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera

Luis Spahn: "El verdadero proyecto es sostener a Unión en Primera"

Spahn: Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse

Spahn: "Unión debe vender a dos jugadores por temporada para sostenerse"

Ovación
Spahn, sobre la compra de Casa Unión: Cumplimos el legado de Don Ángel

Spahn, sobre la compra de Casa Unión: "Cumplimos el legado de Don Ángel"

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

Preocupación en Alpine: Colapinto bajo investigación por presunta infracción con neumáticos

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

GP Las Vegas: Franco Colapinto quedó 15° en la clasificación

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: Una pena

Colapinto se lamentó por su última vuelta en la clasificación: "Una pena"

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Se viene la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

Policiales
Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Buscan a un camionero que atropelló a dos motociclistas y se dio a la fuga en una zona de alto tránsito

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"