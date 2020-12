Con poca gente en la terminal se retomaron algunos servicios de media distancia

Tata Rápido y Micro están autorizadas desde ayer, pero por razones comerciales recién comenzarán a prestar sus servicios desde este miércoles. Las otras líneas son Venado, que recorre el trayecto entre Venado Tuerto y Capital Federal, y Paraná Medio y Espiga de Oro, que hacen los trayectos hacia Reconquista.

Acá los horarios de cada una de ellas

• Espiga de Oro que presta servicios: Santa Fe // Coronda // Larrechea // Gálvez // Rafaela

• Paraná Medio que presta servicios: Santa Fe// Santa Rosa // Helvecia// San Javier// Romang

• Micro: Santa Fe// Rosario

• Tata Rápido: Santa Fe // Rosario

• Empresa Venado

“Cada empresa debe presentar un cronograma de horarios dentro de lo que tenía autorizado hasta el 20 de marzo, que representa un 40 por ciento de su frecuencia habitual, puesto que la idea es no saturar las terminales”, explicó Miatello sobre el mecanismo de autorización de las líneas, a partir del decreto nacional que prevé la circulación del transporte de media y larga distancia.

En ese sentido, aseguró que “la autorización es automática, siempre y cuando cumplan con los protocolos de frecuencias y sanitarios en las unidades”. De esta manera también anticipó que se espera que en los próximos días comience a circular un “aluvión” de empresas.

En cuanto a la cantidad de pasajeros que podrán abordar las unidades, Miatello señaló que es “aproximadamente el 60%. La idea es que vayan sentados del lado de la ventanilla, salvo los grupos familiares, que pueden sentarse en asientos contiguos”.

terminal regreso micros 1.jpg La terminal de colectivos en el regreso de los servicios de media y larga distancia después de 8 meses. UNO Santa Fe

Cómo se aplicará el protocolo en la Terminal

El director de la terminal Mariano Moreno, Héctor Peiró, sostuvo que se pondrá especial atención en la provisión de alcohol, ya sea en solución o en gel en forma contínua para los usuarios de la estación.

“Una cuestión muy importante es que se va restringir la presencia de personas en las plataformas, donde se produce lógicamente llegada y salida de pasajeros. De alguna manera tenemos que limitar el número de público en ese lugar para que no haya tanta aglomeración allí”, precisó.

Además, indicó que la idea es que en las plataformas “estén sólo las personas que tengan que abordar los micros, sin acompañantes. El que no tenga que viajar o no cumpla con servicios en la Terminal, no podrá estar allí. Si los detectamos, le vamos a pedir que se vaya”.

Como parte de los protocolos sanitarios, en el sector de boleterías, informes y de otros servicios que se brindan en el edificio, se pintaron en el piso líneas para guardar distancia.