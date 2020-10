"Conectar a Las Lomas a internet es trabajar para cerrar la gran brecha digital que tenemos"

Esta iniciativa solidaria, permitirá en un futuro ampliar el servicio a otras instituciones y sectores de la zona que también lo necesiten.

Paco Garibaldi Las lomas 2.jpg El trabajo en barrio Las Lomas para el acceso a internet Prensa Paco Garibaldi.

Una iniciativa que se cumple

Hoy en día son cientos los jóvenes que no pudieron continuar con sus estudios de manera adecuada, a lo que se le sumas otras dificultades que genera el no tener dicho servicio. Y por este motivo, es que Jorge Chávez, Presidente de la Cooperativa La Providencia indicó “La Cooperativa nace en el barrio con varios proyectos de capacitación y esta idea surge junto al Padre Pepe. Si bien seguimos acompañando a la comunidad desde que comenzó la pandemia, nos dimos cuenta que la necesidad primordial era la conectividad, ya que miles de chicos no podían continuar con sus estudios secundarios por falta de este servicio”.

Por otro lado, el párroco de la Capilla Nuestra señora del Salado, el padre Pepe sostuvo que “la falta de internet en épocas de pandemia hizo que muchos chicos tuvieran que dejar de estudiar. Pero la unión de estas voluntades hizo posible que las personas del barrio puedan acceder a una conectividad buena y explotar diferentes potencialidades”.

Por último, en esta misma línea, el concejal Paco Garibaldi agregó “venimos trabajando hace mucho tiempo con la Cooperativa y la capilla, y en base a la necesidad que planteó Jorge Chávez, Presidente de la Cooperativa La Providencia, se pudo realizar este sueño, que garantiza el derecho de mucha gente que hoy no podía contar con servicio de internet, finalizó.